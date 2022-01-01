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Биты

Наборы бит

Найдено: 200 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы бит в городе Ярославль по цене от 10 до 999999 рублей. В наличии более 200 наименований. Наборы бит можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор для крепежа BOSCH 2.607.002.580
2 680 ₽
Набор для крепежа BOSCH 2.607.002.580
Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
265 ₽
Набор бит Вихрь PH2, 50 мм, 10 штук
Удлиненные магнитные насадки GROSS 11335, размер РН2х50
480 ₽
Удлиненные магнитные насадки GROSS 11335, размер РН2х50
Насадки двусторонние длинные ПРАКТИКА, Tin PH-2/PH-2 х 65 мм
1 210 ₽
Насадки двусторонние длинные ПРАКТИКА, Tin PH-2/PH-2 х 65 мм
Набор бит с удлинителем Deko BS61 Premium, 61 шт
621 ₽
Набор бит с удлинителем Deko BS61 Premium, 61 шт
Набор бит ударных DeWalt DT7995T, IMPACT Torsion Ph3х25мм, 5 шт.
480 ₽
Набор бит ударных DeWalt DT7995T, IMPACT Torsion Ph3х25мм, 5 шт.
Набор бит, насадок и сверл DeWalt DT70741T-QZ FLEXTORQ, 31 шт.
3 860 ₽
Набор бит, насадок и сверл DeWalt DT70741T-QZ FLEXTORQ, 31 шт.
Набор сменных бит и насадок DeWalt FLEXTORQ DT70743T-QZ
3 060 ₽
Набор сменных бит и насадок DeWalt FLEXTORQ DT70743T-QZ
Набор насадок из стали DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ
2 850 ₽
Набор насадок из стали DeWalt DT70731T-QZ FLEXTORQ
Биты отверточные ПРАКТИКА Профи 776-614, Ph2х50 мм
2 225 ₽
Биты отверточные ПРАКТИКА Профи 776-614, Ph2х50 мм
Биты Milwaukee SHOCKWAVE 4932430850, размер PH1, 25мм
110 ₽
Биты Milwaukee SHOCKWAVE 4932430850, размер PH1, 25мм
Набор инструмента Gross 14149 (торцевые головки, ключи гаечные)
13 160 ₽
Набор инструмента Gross 14149 (торцевые головки, ключи гаечные)
Профессиональные инструменты Deko DKMT89 065-0737
4 750 ₽
Профессиональные инструменты Deko DKMT89 065-0737
Набор бит DeWalt IMPACT TORSION DT70560T-QZ, хвостовик 1/2
1 699 ₽
Набор бит DeWalt IMPACT TORSION DT70560T-QZ, хвостовик 1/2
Набор магнитных насадок DeWalt FLEXTORQ DT70739T-QZ
2 520 ₽
Набор магнитных насадок DeWalt FLEXTORQ DT70739T-QZ
Набор насадок Milwaukee SHOCKWAVE 4932430852, размер PH2, 25 мм
145 ₽
Набор насадок Milwaukee SHOCKWAVE 4932430852, размер PH2, 25 мм
Инструменты и оснастка Stels 14105, торцевые насадки, ключи
7 560 ₽
Инструменты и оснастка Stels 14105, торцевые насадки, ключи
Инструменты для дома и дачи BERGER BG095-1214
12 460 ₽
Инструменты для дома и дачи BERGER BG095-1214
Инструменты и принадлежности в пластиковом кейсе Stels 14106
5 990 ₽
Инструменты и принадлежности в пластиковом кейсе Stels 14106
Набор насадок из стали Metabo LC 626697000, хвостовик 1/2
1 700 ₽
Набор насадок из стали Metabo LC 626697000, хвостовик 1/2
Набор бит для крепежа с удлинителем DEKO BS31, хвостовик 1/2
320 ₽
Набор бит для крепежа с удлинителем DEKO BS31, хвостовик 1/2