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Резьбонарезной инструмент

Наборы резьбонарезных инструментов

Найдено: 15 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы резьбонарезных инструментов в городе Ярославль по цене от 1645 до 18350 рублей. В наличии более 15 наименований. Наборы резьбонарезных инструментов можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор резьбонарезных инструментов Matrix 77339
6 180 ₽
Набор резьбонарезных инструментов Matrix 77339
Набор инструментов для резьбы Практика Эксперт 779-455
1 645 ₽
Набор инструментов для резьбы Практика Эксперт 779-455
Набор инструментов для резьбы Berger BG21TDS
2 610 ₽
Набор инструментов для резьбы Berger BG21TDS
Набор инструментов для нарезания резьбы Berger BG31TDS
4 135 ₽
Набор инструментов для нарезания резьбы Berger BG31TDS
Набор резьбонарезных инструментов Ombra OMT40S
7 320 ₽
Набор резьбонарезных инструментов Ombra OMT40S
Набор резьбонарезных инструментов Sparta 773155 М3-М12
2 200 ₽
Набор резьбонарезных инструментов Sparta 773155 М3-М12
Набор инструментов для резьбы Matrix 77345 М3-М10
2 200 ₽
Набор инструментов для резьбы Matrix 77345 М3-М10
Набор инструментов для резьбы Sparta 773345
5 650 ₽
Набор инструментов для резьбы Sparta 773345
Набор инструментов для резьбы Sturm 1065-03-S24
2 399 ₽
Набор инструментов для резьбы Sturm 1065-03-S24