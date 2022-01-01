Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стамески

Наборы стамесок

Найдено: 18 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить наборы стамесок в городе Ярославль по цене от 1320 до 24096 рублей. В наличии более 18 наименований. Наборы стамесок можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Токарные резцы по дереву Jet 19500118, 6 предметов
9 300 ₽
Токарные резцы по дереву Jet 19500118, 6 предметов
Токарные резцы по дереву КРАТОН 2 25 04 002, 8 предметов
3 300 ₽
Токарные резцы по дереву КРАТОН 2 25 04 002, 8 предметов
Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
1 320 ₽
Набор стамесок Sturm 1063-04-S3 (3 шт.)
Набор стамесок по дереву ЭНКОР 10420 6 шт.
4 854 ₽
Набор стамесок по дереву ЭНКОР 10420 6 шт.
Набор стамесок Stanley 216887 Dynagrip (10-15-20 мм)
2 710 ₽
Набор стамесок Stanley 216887 Dynagrip (10-15-20 мм)
Стамески по дереву 6 шт, в кофре - 1101000
13 122 ₽
Стамески по дереву 6 шт, в кофре - 1101000
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 14 мм
1 770 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 14 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 18 мм
2 038 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 18 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 24 мм
2 315 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 24 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 35 мм
3 386 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 35 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 45 мм
4 330 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 45 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 2 мм
2 012 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 2 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 3 мм
2 012 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, 3 мм
Набор стамесок по дереву, 6 шт в кофре - 1108000
14 614 ₽
Набор стамесок по дереву, 6 шт в кофре - 1108000
Набор стамесок по дереву HSS (4шт)с длинной рукояткой из граба в картонной коробке
24 096 ₽
Набор стамесок по дереву HSS (4шт)с длинной рукояткой из граба в картонной коробке
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 18 мм
3 346 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 18 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 20 мм
3 346 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 20 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 22 мм
3 792 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 22 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 24 мм
3 792 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 24 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 26 мм
3 792 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 26 мм
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 30 мм
4 252 ₽
Стамеска по дереву KIRSCHEN, ширина 30 мм
Набор стамесок по дереву (4 шт) с длинной рукояткой из граба в картонной коробке
11 740 ₽
Набор стамесок по дереву (4 шт) с длинной рукояткой из граба в картонной коробке
Набор стамесок, резцов и ножей по дереву 6 шт
8 717 ₽
Набор стамесок, резцов и ножей по дереву 6 шт
Набор стамесок и ножей по дереву 4 шт
6 748 ₽
Набор стамесок и ножей по дереву 4 шт
Набор стамесок по дереву
9 467 ₽
Набор стамесок по дереву
Набор стамесок по дереву
12 129 ₽
Набор стамесок по дереву
Набор стамесок, резцов и ножей по дереву, 11 шт
19 021 ₽
Набор стамесок, резцов и ножей по дереву, 11 шт
Набор стамесок по дереву
13 052 ₽
Набор стамесок по дереву
Набор стамесок по дереву JET, HSS 6 шт.
9 000 ₽
Набор стамесок по дереву JET, HSS 6 шт.