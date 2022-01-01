Напорно-всасывающий шланг предназначен для перекачивания жидкости в хозяйственных целях. Представленные модели могут подключаться к насосам и безнапорным поливочным системам с давлением от 5 до 7 бар. В интернет-магазине “Бигам” вы можете подобрать шланги и другое садовое оборудование.

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