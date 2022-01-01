В этом разделе вы можете приобрести направляющие каналы. Это приспособления, которые используются вместе с направляющими роликами для подачи сварочной проволоки/прутка от аппарата к месту сварки. Интернет-магазин “Бигам” также рекомендует обратить внимание на держатели, генераторы тока, горелки и наконечники.

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