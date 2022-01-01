Настольные фильтры
Найдено: 3 товара
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- 1 079 ₽1 190 ₽Скорость фильтрации, л/мин: 1
- -111 ₽
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- Нет в наличиидля механической очисткиГабариты, мм: 273x117x117Тип очистки: для механической очисткиКоличество ступеней очистки: 1Скорость фильтрации, л/мин: 1
- Нет в наличиидля механической очисткиКартриджей в комплекте, шт: 1Габариты, мм: 273х117х117Тип очистки: для механической очисткиКоличество ступеней очистки: 1Скорость фильтрации, л/мин: 1
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить настольные фильтры в городе Ярославль по цене от 609 до 1079 рублей. В наличии более 3 наименований. Настольные фильтры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.