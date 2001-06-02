Навесные замки используют для запирания дверей, шкафов, ящиков. Они защищают помещение или хранилище от взлома. Могут быть использованы как на улице, так и в помещении. Можно выбрать замки из металла с хромированным покрытием, разным размером дужки, цилиндровым механизмом и дисковым ключом.

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