Незамерзающие жидкости - вид автокосметики, который используется при минусовых температурах воздуха для ухода за автомобилем. Преимущественно они бывают полезны как стеклоочистители. Можно выбрать емкость незамерзающей жидкости вместимостью от 3 литров с температурным порогом от -15 до -20 градусов.

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