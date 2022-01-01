Незамерзающие жидкости
Найдено: 6 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 171 ₽4Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 4Материал упаковки: пластикМин. рабочая температура, °С: -20Вес, кг: 4
- 131 ₽3Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 3Материал упаковки: пластикМакс. рабочая температура, °С: -15Вес, кг: 3.1
- 142 ₽3Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 3Материал упаковки: пластикМин. рабочая температура, °С: -20Вес, кг: 3.1
- 240 ₽3.85Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 3.85Материал упаковки: пластикМакс. рабочая температура, °С: -15Вес, кг: 3.9
- 295 ₽3.85Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 3.85Материал упаковки: пластикМакс. рабочая температура, °С: -15Вес, кг: 3.85
- Нет в наличии4Тип: стеклоомыватель зимнийОбъем, л: 4Материал упаковки: пластикМакс. рабочая температура, °С: -15Вес, кг: 3.78
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить незамерзающие жидкости в городе Ярославль по цене от 131 до 295 рублей. В наличии более 6 наименований. Незамерзающие жидкости можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж