Неармированный шланг отличается от армированного отсутствием вшитых в бухту полимерных нитей. Данные модели идеально подходят для ухода за растениями и транспортировки воды на даче, в саду или частном доме. В интернет-магазине “Бигам” вы можете подобрать оборудование длиной от 17 до 30 метров.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить неармированные шланги в городе Ярославль по цене от 2043 до 5360 рублей. В наличии более 6 наименований. Неармированные шланги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.