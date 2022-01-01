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Поливочные шланги

Неармированные шланги

Найдено: 6 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить неармированные шланги в городе Ярославль по цене от 2043 до 5360 рублей. В наличии более 6 наименований. Неармированные шланги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Шланг неармированный садовый LEO 800L25, 25 мм, 7 атм, 30м
5 360 ₽
Шланг неармированный садовый LEO 800L25, 25 мм, 7 атм, 30м
Шланг поливочный неармированный FEONA 003-3422, 22.5 м
2 950 ₽
Шланг поливочный неармированный FEONA 003-3422, 22.5 м
Шланг садовый неармированный BELAMOS ADELIT, 3/4", 25 м
3 960 ₽
Шланг садовый неармированный BELAMOS ADELIT, 3/4", 25 м
Однослойный неармированный шланг ПВХ Экстра
1 600 ₽
Однослойный неармированный шланг ПВХ Экстра
Шланг неармированный садовый FEONA 003-3417, 17.5 м
2 043 ₽
Шланг неармированный садовый FEONA 003-3417, 17.5 м