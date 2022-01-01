Ni-cd аккумуляторы для шуруповерта
Найдено 5 товаров
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- 2 875 ₽Тип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
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- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 14.4 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
- Нет в наличииТип аккумулятора: Ni-CdНапряжение аккумулятора: 12 вольтЗапчасть для шуруповерта: Да
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ni-cd аккумуляторы для шуруповерта в Москве по цене от 1629 до 2875 рублей. В наличии более 5 наименований. Ni-cd аккумуляторы для шуруповерта можно купить с доставкой в Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.