Строительные ножи с цельными и сегментированными лезвиями предназначены для раскроя различных материалов. Они эффективно разрезают плотные и неплотные полотна, оставляя ровный аккуратный разрез.

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