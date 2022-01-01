Ножницы по металлу – это особо надежная и прочная конструкция, которая предназначена для обработки металлических изделий, листов. Используются в быту, производстве, ремонтно-отделочных работах. Ручные ножницы позволяют максимально качественно контролировать срез с точностью до миллиметра.

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