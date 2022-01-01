Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножовки

Ножовки по металлу

Найдено: 16 товаров
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ножовки по металлу в городе Ярославль по цене от 250 до 2240 рублей. В наличии более 16 наименований. Ножовки по металлу можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Набор инструментов с ключами JONNESWAY S04H52460S
11 430 ₽
Набор инструментов с ключами JONNESWAY S04H52460S
Пила по металлу ЭНКОР КОРВЕТ-431
10 200 ₽
Пила по металлу ЭНКОР КОРВЕТ-431
Пила по металлу ВИХРЬ ДП-190/1800
4 311 ₽
Пила по металлу ВИХРЬ ДП-190/1800
Ножовка по металлу CROWN CT15133
5 999 ₽
Ножовка по металлу CROWN CT15133
Малая ножовка по металлу STANLEY 020807
280 ₽
Малая ножовка по металлу STANLEY 020807
Лобзик BOSCH GST 150BCE
22 590 ₽
Лобзик BOSCH GST 150BCE
Ножовка ручная GROSS PIRANHA 77600, шаг зубьев 24
1 650 ₽
Ножовка ручная GROSS PIRANHA 77600, шаг зубьев 24
Бытовая ножовка по металлу STANLEY 115122
690 ₽
Бытовая ножовка по металлу STANLEY 115122
Ножовка по листовому металлу ЛАКРА 2601024
800 ₽
Ножовка по листовому металлу ЛАКРА 2601024
Пила по металлу ELITECH ПМ 3040Т
27 710 ₽
Пила по металлу ELITECH ПМ 3040Т
Ножовка по металлу Bosch GSA 1300 PCE
26 990 ₽
Ножовка по металлу Bosch GSA 1300 PCE
Набор инструментов с ключами BERGER BG128-1214
17 745 ₽
Набор инструментов с ключами BERGER BG128-1214
Ножовка по металлу Кобальт 246-524, алюминиевая ручка
1 125 ₽
Ножовка по металлу Кобальт 246-524, алюминиевая ручка
Пила по металлу ИНТЕРСКОЛ ДП-210/2000М
8 400 ₽
Пила по металлу ИНТЕРСКОЛ ДП-210/2000М
Ножовка PATRIOT RS 202 21В Max
3 279 ₽
Ножовка PATRIOT RS 202 21В Max
Ножовка DeWalt DWE305PK-QS
19 990 ₽
Ножовка DeWalt DWE305PK-QS
Ножовка по металлу DeWalt DCS312N-XJ
11 327 ₽
Ножовка по металлу DeWalt DCS312N-XJ
Ножовка Makita JR3051TK 198611
16 790 ₽
Ножовка Makita JR3051TK 198611
Ножовка Bosch GSA 12V-14
19 499 ₽
Ножовка Bosch GSA 12V-14
Ножовка по металлу BOSCH GSA 120
15 740 ₽
Ножовка по металлу BOSCH GSA 120
Ножовка по металлу BOSCH GSA 18 V-LI
21 660 ₽
Ножовка по металлу BOSCH GSA 18 V-LI
Ножовка по металлу METABO SSE 18 LTX Compact
18 399 ₽
Ножовка по металлу METABO SSE 18 LTX Compact
Лобзик ручной STAYER COBRA 1530-25_z02
500 ₽
Лобзик ручной STAYER COBRA 1530-25_z02
Ножовка по металлу ЗУБР ЗПС-1100 Э
6 231 ₽
Ножовка по металлу ЗУБР ЗПС-1100 Э
Стандартная ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001
290 ₽
Стандартная ножовка по металлу РемоКолор 42-1-001
Электрическая ножовка ИНТЕРСКОЛ НП-120/1010Э
8 580 ₽
Электрическая ножовка ИНТЕРСКОЛ НП-120/1010Э
Набор инструментов с ключами JONNESWAY S04H52482S
10 710 ₽
Набор инструментов с ключами JONNESWAY S04H52482S
Набор инструментов с ключами JONNESWAY S04H624101S
18 010 ₽
Набор инструментов с ключами JONNESWAY S04H624101S
Пила по металлу и дереву Makita 4131
39 959 ₽
Пила по металлу и дереву Makita 4131
Набор инструментов с ключами Ombra OMT82S
8 240 ₽
Набор инструментов с ключами Ombra OMT82S
Набор инструментов с ключами BERGER BG095-1214
12 460 ₽
Набор инструментов с ключами BERGER BG095-1214
Ножовка по металлу BOSCH PSA 700 E
8 999 ₽
Ножовка по металлу BOSCH PSA 700 E
Пила Metabo СS 23-355
22 599 ₽
Пила Metabo СS 23-355
Пила STURM CF7324
8 990 ₽
Пила STURM CF7324
Портативная ножовка по металлу Brigadier 63152
390 ₽
Портативная ножовка по металлу Brigadier 63152
Ножовка по металлу STURM 1061-01-0001
521 ₽
Ножовка по металлу STURM 1061-01-0001
Ножовка ЭНКОР 20980 Оса
382 ₽
Ножовка ЭНКОР 20980 Оса
Ножовка BRIGADIER 63154
553 ₽
Ножовка BRIGADIER 63154
Ножовка ручная ЛАКРА 2601023, ручка из нержавеющей стали
280 ₽
Ножовка ручная ЛАКРА 2601023, ручка из нержавеющей стали
Пила по металлу Jet J-349V
50 000 ₽
Пила по металлу Jet J-349V
Ножовка ручная Jonnesway MHS100AG, двухкомпонентная ручка
2 240 ₽
Ножовка ручная Jonnesway MHS100AG, двухкомпонентная ручка
Пила по металлу и дереву Вихрь ДП-200СТ
7 490 ₽
Пила по металлу и дереву Вихрь ДП-200СТ
Ножовка по металлу PATRIOT RS 909
8 990 ₽
Ножовка по металлу PATRIOT RS 909
Ножовка электрического типа Patriot RS 808
5 790 ₽
Ножовка электрического типа Patriot RS 808
Набор инструментов с ключами DEKO 065-0729 DKMT46
2 250 ₽
Набор инструментов с ключами DEKO 065-0729 DKMT46
Многофункциональная ножовка ЗУБР ЗПС-850 Э, 850 Вт
5 040 ₽
Многофункциональная ножовка ЗУБР ЗПС-850 Э, 850 Вт
Ножовка для изделий из металла Greenworks GD24RS 24В
9 990 ₽
Ножовка для изделий из металла Greenworks GD24RS 24В
Универсальная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э
3 790 ₽
Универсальная ножовка Энкор СПЭ-710/115Э
Ножовка для резки металла BOSCH GSA18V-Li
18 000 ₽
Ножовка для резки металла BOSCH GSA18V-Li
Пила по металлу BOSCH GCD 12 JL
51 499 ₽
Пила по металлу BOSCH GCD 12 JL