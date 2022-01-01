Обводы - полипропиленовые фитинги, применяемые в системах отопления, транспортировки и отвода воды. Обводы служат переходом для проведения одной трубы над другой. Они имеют простое, и при этом прочное крепление, можно использовать при высокой температуре жидкости.

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