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Полипропиленовые фитинги

Обводы для труб

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить обводы для труб в городе Ярославль по цене от 13 до 100 рублей. В наличии более 9 наименований. Обводы для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Уголок с внутренней резьбой FUSITEK ВР 32*1 (FT04408)
297 ₽
Уголок с внутренней резьбой FUSITEK ВР 32*1 (FT04408)
Обвод трубы полипропиленовый FUSITEK FT02901 (20 мм), пп для труб отопления
26 ₽
Обвод трубы полипропиленовый FUSITEK FT02901 (20 мм), пп для труб отопления
Уголок с наружной резьбой FUSITEK НР 32Х1 (FT04508)
426 ₽
Уголок с наружной резьбой FUSITEK НР 32Х1 (FT04508)
Угол TEBO 20*3/4 с накидной гайкой металлической
195 ₽
Угол TEBO 20*3/4 с накидной гайкой металлической
Обвод трубы полипропиленовый TEBO 40 п/п (уп.15шт)
86 ₽
Обвод трубы полипропиленовый TEBO 40 п/п (уп.15шт)
Обвод трубы полипропиленовый FUSITEK FT02903 (32 мм)
100 ₽
Обвод трубы полипропиленовый FUSITEK FT02903 (32 мм)
Раструбный обвод трубы полипропиленовый TEBO 015090503 (30 мм, ppr, 11 шт.)
50 ₽
Раструбный обвод трубы полипропиленовый TEBO 015090503 (30 мм, ppr, 11 шт.)
Обвод трубы полипропиленовый FUSITEK FT02902 (25 мм), пластиковый для труб отопления
51 ₽
Обвод трубы полипропиленовый FUSITEK FT02902 (25 мм), пластиковый для труб отопления
Короткий обвод трубы полипропиленовый VALFEX 10170020 (20 мм)
25 ₽
Короткий обвод трубы полипропиленовый VALFEX 10170020 (20 мм)
Обвод трубы полипропиленовый TEBO 25мм п/п ВН/ВН (уп.20 шт.) 015090403-02
29 ₽
Обвод трубы полипропиленовый TEBO 25мм п/п ВН/ВН (уп.20 шт.) 015090403-02
Заглушка VALTEC ВР 1/2" VTr.590.N.0004, латунная, внутренняя резьба
63 ₽
Заглушка VALTEC ВР 1/2" VTr.590.N.0004, латунная, внутренняя резьба
Раструбный обвод трубы полипропиленовый TEBO 015090501 (20 мм, pp-r)
20 ₽
Раструбный обвод трубы полипропиленовый TEBO 015090501 (20 мм, pp-r)
Обвод трубы полипропиленовый TEBO 25мм п/п (раструбный, ppr) (уп.20 шт.)
25 ₽
Обвод трубы полипропиленовый TEBO 25мм п/п (раструбный, ppr) (уп.20 шт.)
Штуцер с резьбой ALTSTREAM 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт., латунь)
120 ₽
Штуцер с резьбой ALTSTREAM 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт., латунь)