В этом разделе представлены автомобильные очистители. В наличии средства для промывки двигателя, дисков, карбюратора, очистки стекол. Также имеются жидкости, устраняющие специфические загрязнения (следы от битума, насекомых), а также составы для ухода за конкретным видом покрытия (салонной кожи, ткани, пластика).

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