В этом разделе товаров вы можете приобрести универсальные автомобильные очистители двигателя. Средства для очистки легко справляются с самыми разными видами загрязнений. Концентрат не повреждает поверхность автомобиля при нанесении и легко смываются водой. Может использоваться местно или заливаться в автомойку.

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