Очистители для рук будут полезны при ремонте или заправке авто. Паста с абразивными частицами удаляет следы автомасел, битума, смазок. В мастерских является прекрасной альтернативой жидкому мылу. Можно выбрать флакон с дозатором или банку с крышкой объемом 200 мл, 250 мл, 450 мл или 1000 мл.

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