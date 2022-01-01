Одноколесные тачки
Найдено: 20 товаров
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- 3 780 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 9.8
- Персональная скидка
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- 4 300 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 24
- 4 460 ₽4 762 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 13
- -302 ₽
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- 2 690 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 325Вес, кг: 7.3
- Персональная скидка
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- 3 290 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 380Вес, кг: 9.8
- 4 670 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 380Вес, кг: 13
- 3 600 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 10
- 4 300 ₽Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 360Вес, кг: 12.66
- 7 727 ₽
- Нет в наличииТачка садовая 689845, 65 л, диаметр колеса: 360 мм, объем кузова: 65 л, грузоподъемность: 90 кг, вес: 7,5 кгКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 360Вес, кг: 7.5
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 380Вес, кг: 8.5
- Нет в наличииОдноколесная садовая тачка Belamos T509P [D колеса: 400 мм, объем кузова: 110 л, грузоподъемность: 200 кг]Количество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 12
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 330Вес, кг: 7
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 365Вес, кг: 20.5
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400Вес, кг: 15.5
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 380Вес, кг: 12
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяВес, кг: 25
- Нет в наличииКоличество колес: одноколеснаяДиаметр колес, мм: 400
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить одноколесные тачки в городе Ярославль по цене от 990 до 12500 рублей. В наличии более 20 наименований. Одноколесные тачки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.