Однополюсные автоматические выключатели
Найдено 9 товаров
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- 144 ₽160 ₽1P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- -16 ₽
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- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 25 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии1P, 6 кА, 32 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 32
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 16 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 16
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 25 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии1P, 4.5 кА, 20 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 4.5 кАНоминальный ток, А: 20
- Нет в наличии1P, 6 кА, 25 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 25
- Нет в наличии1P, 6 кА, 10 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 10
- Нет в наличии1P, 6 кА, 20 АКоличество полюсов: 1Отключающая способность, 6 кАНоминальный ток, А: 20
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить однополюсные автоматические выключатели в городе Ярославль по цене от 45 до 191 рубль. В наличии более 9 наименований. Однополюсные автоматические выключатели можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.