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Молотки отбойные

Отбойные молотки SDS-Max

Найдено: 29 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить отбойные молотки sds-max в городе Ярославль по цене от 8190 до 97185 рублей. В наличии более 29 наименований. Отбойные молотки SDS-Max можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Молоток SDS-Max DeWalt D 25899K
70 550 ₽
Молоток SDS-Max DeWalt D 25899K
Отбойный молоток SDS-Max Кратон DHE1300-18
11 490 ₽
Отбойный молоток SDS-Max Кратон DHE1300-18
Отбойный молоток SDS-Max Энкор МЭ-1500ЭМ 50131
18 469 ₽
Отбойный молоток SDS-Max Энкор МЭ-1500ЭМ 50131
Отбойный молоток SDS-Max Bosch GSH 500 Professional
22 090 ₽
Отбойный молоток SDS-Max Bosch GSH 500 Professional
Молоток SDS-Max Bosch GSH 11 VC
97 185 ₽
Молоток SDS-Max Bosch GSH 11 VC
Молоток SDS-Max Kress KU341
14 125 ₽
Молоток SDS-Max Kress KU341