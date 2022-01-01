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Тиски для труб

Откидные трубные тиски

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить откидные трубные тиски в городе Ярославль по цене от 3065 до 3760 рублей. В наличии более 2 наименований. Откидные трубные тиски можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Ключ трубный ЭНКОР 19991 1"
830 ₽
Ключ трубный ЭНКОР 19991 1"
Ключ трубный KRAFTOOL 2734-10_z01 тип L, 1", 330 мм
1 300 ₽
Ключ трубный KRAFTOOL 2734-10_z01 тип L, 1", 330 мм
Откидные трубные тиски №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
3 760 ₽
Откидные трубные тиски №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
Тиски для труб откидные SPARTA 185705 (10-89 мм)
3 065 ₽
Тиски для труб откидные SPARTA 185705 (10-89 мм)