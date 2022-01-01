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Для шлифовальных машин

Отрезные круги

Найдено: 224 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить отрезные круги в городе Ярославль по цене от 1 до 7870 рублей. В наличии более 224 наименований. Отрезные круги можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Отрезной диск по металлу Луга (300x3x22 мм)
160 ₽
Отрезной диск по металлу Луга (300x3x22 мм)
Отрезной диск Луга (300x3x32 мм)
185 ₽
Отрезной диск Луга (300x3x32 мм)
Отрезной диск по металлу Луга (300x3x32 мм, 2-я сетка)
160 ₽
Отрезной диск по металлу Луга (300x3x32 мм, 2-я сетка)
Отрезной диск Луга (350x3,5x32 мм, 14А)
300 ₽
Отрезной диск Луга (350x3,5x32 мм, 14А)
Круг Metabo SP-Novorapid 617169000 (230x2,5x22,2 мм)
135 ₽
Круг Metabo SP-Novorapid 617169000 (230x2,5x22,2 мм)
Диск для резки металлического профиля Metabo 617164000 (150x1x22,2 мм)
70 ₽
Диск для резки металлического профиля Metabo 617164000 (150x1x22,2 мм)
Диск по металлу Premium (125x1x22 мм)
25 ₽
Диск по металлу Premium (125x1x22 мм)
Отрезной диск Луга-Абразив (350x4x25,4 мм, 80 м/с)
275 ₽
Отрезной диск Луга-Абразив (350x4x25,4 мм, 80 м/с)
Отрезной диск (355x4x25,4 мм, 14А)
275 ₽
Отрезной диск (355x4x25,4 мм, 14А)
Отрезной диск (400x3,5x32 мм)
370 ₽
Отрезной диск (400x3,5x32 мм)
Отрезной диск (500x5x32 мм, в упаковке)
907 ₽
Отрезной диск (500x5x32 мм, в упаковке)
Диск по бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм
200 ₽
Диск по бетону Pureva 406633, 230х22х2.5 мм
Диск по металлу Атака (200x2,5x22 мм)
57 ₽
Диск по металлу Атака (200x2,5x22 мм)
Диск по металлу (355x3x32 мм)
205 ₽
Диск по металлу (355x3x32 мм)
Диск ПрофОснастка Мастер №16 (150x2,5x22,23 мм)
51 ₽
Диск ПрофОснастка Мастер №16 (150x2,5x22,23 мм)
Диск ПрофОснастка Мастер №20 (180x2,5x22,23 мм)
58 ₽
Диск ПрофОснастка Мастер №20 (180x2,5x22,23 мм)
Диск для УШМ Bosch 2.608.623.012 (115 мм)
1 630 ₽
Диск для УШМ Bosch 2.608.623.012 (115 мм)
Отрезной диск Bosch 2.608.623.013 (125 мм)
1 870 ₽
Отрезной диск Bosch 2.608.623.013 (125 мм)
Диск Metabo SP-Novorapid 617168000 (230x1,9x22,2 мм)
135 ₽
Диск Metabo SP-Novorapid 617168000 (230x1,9x22,2 мм)
Диск Metabo SP-Novorapid 617165000 (150x2x22,2 мм)
55 ₽
Диск Metabo SP-Novorapid 617165000 (150x2x22,2 мм)
Круг Metabo SP-Novorapid 617166000 (180x1,6x22,2 мм)
85 ₽
Круг Metabo SP-Novorapid 617166000 (180x1,6x22,2 мм)
Круг Луга-Абразив (115x0,8x22 мм)
20 ₽
Круг Луга-Абразив (115x0,8x22 мм)
Диск по дереву с твердосплавным зерном Практика 910-027, 125 мм
465 ₽
Диск по дереву с твердосплавным зерном Практика 910-027, 125 мм
Отрезной диск Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
45 ₽
Отрезной диск Cutop Greatflex 50-41-002, 125х1.0х22.2 мм
Круг Cutop Profi Т41-125 х 1.0 х 22.2 39983т
65 ₽
Круг Cutop Profi Т41-125 х 1.0 х 22.2 39983т
Отрезной диск Луга (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с)
240 ₽
Отрезной диск Луга (350x3,2x32 мм, ручная подача, 80 м/с)
Отрезной диск Cutop Profi Cutop T41 D355 мм 39994т
460 ₽
Отрезной диск Cutop Profi Cutop T41 D355 мм 39994т
Диск DeWalt DT43906-QZ, абразивный, быстрый рез, 125x22.2x1.6 мм
105 ₽
Диск DeWalt DT43906-QZ, абразивный, быстрый рез, 125x22.2x1.6 мм
Отрезной диск Луга (350x3,5x25,4 мм)
260 ₽
Отрезной диск Луга (350x3,5x25,4 мм)
Отрезной диск (355x3,5x25,4 мм, 14А)
260 ₽
Отрезной диск (355x3,5x25,4 мм, 14А)
Отрезной диск (400x4x32 мм)
420 ₽
Отрезной диск (400x4x32 мм)
Диск по металлу (230x2,5x22 мм)
80 ₽
Диск по металлу (230x2,5x22 мм)
Диск (125x1,6x22 мм)
30 ₽
Диск (125x1,6x22 мм)
Диск Bosch 2.608.600.225 (230x2,5x22 мм)
195 ₽
Диск Bosch 2.608.600.225 (230x2,5x22 мм)