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Комплектующие для фрезерных станков по дереву

Патроны и цанги для фрезерного станка

Найдено: 2 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить патроны и цанги для фрезерного станка в городе Ярославль по цене от 4005 до 9106 рублей. В наличии более 2 наименований. Патроны и цанги для фрезерного станка можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Цанговый патрон МТ2-ER25/6 PCS с набором цанг (4,6,8,10,12,16 мм)
9 107 ₽
Цанговый патрон МТ2-ER25/6 PCS с набором цанг (4,6,8,10,12,16 мм)