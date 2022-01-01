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Фрезы

Пазовые фрезы

Найдено: 102 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пазовые фрезы в городе Ярославль по цене от 204 до 6150 рублей. В наличии более 102 наименований. Пазовые фрезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Фреза по дереву пазовая Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) 48
699 ₽
Фреза по дереву пазовая Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) 48
Фреза пазовая Bosch 2.608.628.381 (8/20 мм) 47
830 ₽
Фреза пазовая Bosch 2.608.628.381 (8/20 мм) 47
Фреза по дереву пазовая Атака 001080 8 мм 43
408 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 001080 8 мм 43
Фреза по дереву пазовая Атака 001100 8 мм 43
435 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 001100 8 мм 43
Фреза пазовая Атака 001160 8 мм 43
491 ₽
Фреза пазовая Атака 001160 8 мм 43
Фреза пазовая Атака 001180 8 мм 43
537 ₽
Фреза пазовая Атака 001180 8 мм 43
Фреза прямая Атака 002060 12 мм 44
405 ₽
Фреза прямая Атака 002060 12 мм 44
Фреза по дереву пазовая Атака 002080 8 мм 43
414 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 002080 8 мм 43
Фреза прямая Атака 002100 12 мм 44
430 ₽
Фреза прямая Атака 002100 12 мм 44
Фреза прямая Атака 002120 12 мм 44
456 ₽
Фреза прямая Атака 002120 12 мм 44
Фреза пазовая Атака 021100 27
534 ₽
Фреза пазовая Атака 021100 27
Фреза пазовая Атака 021120-1 12 мм 46
986 ₽
Фреза пазовая Атака 021120-1 12 мм 46
Фреза по дереву пазовая Атака 022120В-3 36
1 021 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 022120В-3 36
Фреза прямая Атака 022200В-2 36
1 569 ₽
Фреза прямая Атака 022200В-2 36
Фреза пазовая Атака 031060 28
423 ₽
Фреза пазовая Атака 031060 28
Фреза пазовая галтельная v-образная Атака 111127 90 51
616 ₽
Фреза пазовая галтельная v-образная Атака 111127 90 51
Фреза пазовая галтельная v-образная Атака 401127 37
654 ₽
Фреза пазовая галтельная v-образная Атака 401127 37
Фреза пазовая галтальная v-образная Атака 401190 37
742 ₽
Фреза пазовая галтальная v-образная Атака 401190 37
Фреза пазовая Dremel 652 2.615.065.232 30
720 ₽
Фреза пазовая Dremel 652 2.615.065.232 30
Фреза прямая Dremel 2.615.065.5JA 33
1 310 ₽
Фреза прямая Dremel 2.615.065.5JA 33
Фреза по дереву пазовая Атака 8141540 33
980 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 8141540 33
Фреза прямая Атака 8141620 36
1 651 ₽
Фреза прямая Атака 8141620 36
Фреза прямая Атака 8141530 33
840 ₽
Фреза прямая Атака 8141530 33
Фреза пазовая Dremel Trio 2.615.T65.4JA 31
638 ₽
Фреза пазовая Dremel Trio 2.615.T65.4JA 31
Фреза пазовая Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) 47
627 ₽
Фреза пазовая Bosch 2.608.628.372 (8/25 мм) 47
Фреза прямая Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм) 36
820 ₽
Фреза прямая Bosch 2.608.628.383 (10/20 мм) 36
Фреза прямая Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм) 34
720 ₽
Фреза прямая Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм) 34
Фреза пазовая Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм) 35
770 ₽
Фреза пазовая Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм) 35
Фреза по дереву пазовая Атака 001060 8 мм 43
396 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 001060 8 мм 43
Фреза пазовая Атака 001120 8 мм 43
456 ₽
Фреза пазовая Атака 001120 8 мм 43
Фреза пазовая Атака 001140 8 мм 43
466 ₽
Фреза пазовая Атака 001140 8 мм 43
Фреза прямая Атака 002180 12 мм 44
541 ₽
Фреза прямая Атака 002180 12 мм 44
Фреза прямая Атака 021120 27
670 ₽
Фреза прямая Атака 021120 27
Фреза прямая Атака 021200 27
735 ₽
Фреза прямая Атака 021200 27
Фреза пазовая Атака 031080 28
435 ₽
Фреза пазовая Атака 031080 28
Фреза по дереву пазовая Атака 322190-2 34
955 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 322190-2 34
Фреза по дереву пазовая Bosch 2.608.628.391 37
1 230 ₽
Фреза по дереву пазовая Bosch 2.608.628.391 37
Фреза прямая Атака 8141460 27
458 ₽
Фреза прямая Атака 8141460 27
Фреза прямая Атака 8141480 27
561 ₽
Фреза прямая Атака 8141480 27
Фреза прямая Атака 8141560 33
2 109 ₽
Фреза прямая Атака 8141560 33
Фреза по дереву пазовая Атака 8141470 8 мм 44
511 ₽
Фреза по дереву пазовая Атака 8141470 8 мм 44
Фреза по дереву Энкор 9203 12 мм 50
1 335 ₽
Фреза по дереву Энкор 9203 12 мм 50
Фреза по дереву Энкор 10503 25
785 ₽
Фреза по дереву Энкор 10503 25
Фреза по дереву Энкор 9202 24, диаметр хвостовика 8 мм
842 ₽
Фреза по дереву Энкор 9202 24, диаметр хвостовика 8 мм
Фреза по дереву Энкор 9299 36, диаметр хвостовика 8 мм
544 ₽
Фреза по дереву Энкор 9299 36, диаметр хвостовика 8 мм
Фреза по дереву Энкро 9222 24, диаметр хвостовика 8 мм
320 ₽
Фреза по дереву Энкро 9222 24, диаметр хвостовика 8 мм