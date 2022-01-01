Пена для бесконтактной мойки – эффективное средство для очистки загрязнений с автомобильного покрытия, пола, садовых поверхностей. В этом разделе вы можете приобрести моющие составы в канистрах объемом от 1 до 20 литров. В наличии имеются автошампуни с антикоррозийным, водоотталкивающим и полирующим эффектом.

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