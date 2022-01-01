Перфораторы SDS max предназначены для работы с оснасткой большого диаметра. Выпускают щеточные и бесщеточные модели, питающиеся электрической энергией от сети или аккумулятора. Можно выбрать инструмент для работ по камню, кирпичу и бетону с опцией гашения вибраций на рукоятке, а также расходники.

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