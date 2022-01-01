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Перфораторы

Перфораторы с патроном SDS max

Найдено: 67 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить перфораторы с патроном sds max в городе Ярославль по цене от 2325 до 116980 рублей. В наличии более 67 наименований. Перфораторы с патроном SDS max можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
31 187 ₽
Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE 0.611.264.000 + GWS 7-125 УШМ 0.601.388.102
Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
66 070 ₽
Перфоратор Bosch GBH 8-45 DV 0.611.265.000, 1500 Вт, 12.5 Дж
Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
29 099 ₽
Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 5-40 600687000, 1010 Вт, 7,5 Дж
Перфоратор Интерскол П-40/1100ЭВ-2 519.0.0.00, 1100 Вт, 9,5 Дж
13 490 ₽
Перфоратор Интерскол П-40/1100ЭВ-2 519.0.0.00, 1100 Вт, 9,5 Дж
Перфоратор Makita HR 4010C, 1100 Вт, 9,5 Дж
31 240 ₽
Перфоратор Makita HR 4010C, 1100 Вт, 9,5 Дж
Перфоратор Makita HR4013C, 1100 Вт, 11.4 Дж
59 799 ₽
Перфоратор Makita HR4013C, 1100 Вт, 11.4 Дж
Перфоратор Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
35 600 ₽
Перфоратор Bosch GBH 5-38 D 0.611.240.008, 1050 Вт, 5,9 Дж
Перфоратор DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
29 900 ₽
Перфоратор DeWalt D 25722K, 1400 Вт, 11 Дж
Перфоратор DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
41 267 ₽
Перфоратор DeWalt D25481K, 1050 Вт, 6.1 Дж
Перфоратор Bosch GBH 5-40D 0.611.269.020, 1100 Вт, 8.5 Дж
60 239 ₽
Перфоратор Bosch GBH 5-40D 0.611.269.020, 1100 Вт, 8.5 Дж
Перфоратор Вихрь П-1200К-М
8 690 ₽
Перфоратор Вихрь П-1200К-М
Перфоратор Вихрь П-1200К-М, 1200 Вт, 11 Дж
9 740 ₽
Перфоратор Вихрь П-1200К-М, 1200 Вт, 11 Дж
Перфоратор Metabo KH 5-40 600763500, 1100 Вт, 8.5 Дж
50 999 ₽
Перфоратор Metabo KH 5-40 600763500, 1100 Вт, 8.5 Дж
Перфоратор Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
8 790 ₽
Перфоратор Зубр ЗПМ-38-1100 ЭК, 1100 Вт, 8 Дж
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
15 790 ₽
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1100 ЭК, 1100 Вт, 12 Дж
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
19 890 ₽
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК, 1500 Вт, 18 Дж
Перфоратор Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж
15 589 ₽
Перфоратор Интерскол П-48/1300ЭВ-2 307.0.0.00, 1350 Вт, 12 Дж
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
10 990 ₽
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
Перфоратор Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
56 700 ₽
Перфоратор Bosch GBH 12-52 D, 1700 Вт, 19 Дж
Перфоратор Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж
9 983 ₽
Перфоратор Denzel RHV-1050-38-max 26620, 1050 Вт, 10 Дж