Перфораторы SDS Plus - инструмент с быстросменной оснасткой для бурения и сверления строительных материалов. Устройства оснащают щеточным или бесщеточным двигателем, возможностью гашения вибраций, ударного или безударного сверления. В наличии аккумуляторные и сетевые инструменты.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить перфораторы с патроном sds plus в городе Ярославль по цене от 0 до 89590 рублей. В наличии более 310 наименований. Перфораторы с патроном SDS plus можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.