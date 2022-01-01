Пескоструйные пистолеты для компрессоров
Найдено: 14 товаров
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- 1 250 ₽1 660 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 4Тип соединения со шлангом компрессора: резьбовоеРасход воздуха инструментом, л/мин: 230
- -410 ₽
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- 1 250 ₽1 990 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 8Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 600Диаметр пескоструйного сопла, мм: 6
- -740 ₽
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- 1 250 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 3Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 142Диаметр пескоструйного сопла, мм: 6
- 840 ₽Давление пескоструйного пистолета, атм: 3Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 142Диаметр пескоструйного сопла, мм: 10
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 8Тип соединения со шлангом компрессора: байонетРасход воздуха инструментом, л/мин: 300
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 3Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 142
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 7Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 300
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 8Тип соединения со шлангом компрессора: байонетРасход воздуха инструментом, л/мин: 300
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 6Тип соединения со шлангом компрессора: байонетРасход воздуха инструментом, л/мин: 300
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 6Тип соединения со шлангом компрессора: байонетРасход воздуха инструментом, л/мин: 300
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 8Тип соединения со шлангом компрессора: байонет
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 6Тип соединения со шлангом компрессора: байонетРасход воздуха инструментом, л/мин: 300
- Нет в наличииДавление пескоструйного пистолета, атм: 3Тип соединения со шлангом компрессора: рапидРасход воздуха инструментом, л/мин: 138Диаметр пескоструйного сопла, мм: 10
- Нет в наличии
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пескоструйные пистолеты для компрессоров в городе Ярославль по цене от 10 до 4207 рублей. В наличии более 14 наименований. Пескоструйные пистолеты для компрессоров можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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