Сабельные пилки и пилки для лобзика используются для работы с различными материалами, но в первую очередь они предназначены для резки древесины и металла. Отличаются высокой надежностью и точностью пропила, длительным сроком эксплуатации и широким функционалом, который позволяет решить целый ряд задач.

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