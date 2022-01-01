Пилки и наборы пилок для лобзика используются для качественной распиловки по различным материалам: от дерева до металла. Используются для выполнения криволенейных пропилов, фигурных разрезов на деревянных, пластиковых и металлических плоскостях.

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