Пилы
1127 товаров
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- 4 990 ₽6 790 ₽Мощность двигателя 3.13 л.с.Длина шины, см: 45
- -1 800 ₽
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 14 090 ₽16 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 36
- -2 900 ₽
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- 20 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 35
- 11 099 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
- Персональная скидка
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- 9 599 ₽14 640 ₽Мощность, Вт: 1050Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 54
- -5 041 ₽
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- 20 990 ₽Мощность двигателя 2 л.с.Длина шины, см: 40
- 20 580 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
- Персональная скидка
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- 14 479 ₽22 300 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75.5
- -7 821 ₽
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- 5 597 ₽Длина шины, см: 40
- 8 150 ₽Мощность двигателя 2.9 л.с.Длина шины, см: 40
- Персональная скидка
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- 7 870 ₽9 190 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 5.5Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
- -1 320 ₽
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- 9 699 ₽13 350 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 4Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 37
- -3 651 ₽
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- 8 750 ₽9 210 ₽Мощность, Вт: 1300Вес, кг: 5.4Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5500
- -460 ₽
- Персональная скидка
- 11 030 ₽12 980 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
- -1 950 ₽
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- 4 650 ₽1600 Вт, 13 м/с, 4.5 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.5
- Персональная скидка
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- 20 100 ₽Мощность двигателя 2.1 л.с.Длина шины, см: 35
Интернет-магазин “Бигам” предлагает широкий выбор пил от ведущих производителей. Для профессиональной работы с материалами в ассортименте имеются сабельные пилы. Для строительства будут незаменимы монтажные и дисковые пилы. Для ремонта, работ в саду и на даче будут полезны ручные пилы и бензиновые пилы с цепью.
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