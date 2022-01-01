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Пилы

1127 товаров
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Интернет-магазин “Бигам” предлагает широкий выбор пил от ведущих производителей. Для профессиональной работы с материалами в ассортименте имеются сабельные пилы. Для строительства будут незаменимы монтажные и дисковые пилы. Для ремонта, работ в саду и на даче будут полезны ручные пилы и бензиновые пилы с цепью.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пилы в городе Ярославль по цене от 7190 до 78990 рублей. В наличии более 1127 наименований. Пилы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Аккумулятор типа Li-ion DeWalt DCB184-XJ XR
6 699 ₽
Аккумулятор типа Li-ion DeWalt DCB184-XJ XR
Бензопила для дачи PATRIOT PT 445 The One,
8 150 ₽
Бензопила для дачи PATRIOT PT 445 The One,
Бытовая электропила цепная PATRIOT ESP 1814, шина 35 см
5 980 ₽
Бытовая электропила цепная PATRIOT ESP 1814, шина 35 см
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 2016, 2000 Вт
6 540 ₽
Цепная электрическая пила PATRIOT ESP 2016, 2000 Вт
Садовая пила Patriot ESP 1614, электрическая, 1500 Вт
4 990 ₽
Садовая пила Patriot ESP 1614, электрическая, 1500 Вт
Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
3 060 ₽
Пильный диск по ламинату Атака 8078250 (250x60x32, отрицательный)
Электрическая пила для дачи STURM CC9916,
4 990 ₽
Электрическая пила для дачи STURM CC9916,
Бензопила ECHO CS-353ES-14, шина 35 см, шаг цепи 3/8
20 100 ₽
Бензопила ECHO CS-353ES-14, шина 35 см, шаг цепи 3/8
Пильный диск по алюминию Практика 030-566 (355x25,4 мм, 100 зубов)
5 380 ₽
Пильный диск по алюминию Практика 030-566 (355x25,4 мм, 100 зубов)
Пильный диск Bosch 2.608.640.800
2 790 ₽
Пильный диск Bosch 2.608.640.800
Аккумуляторная цепная пила для дома DeWalt DCM575N
29 390 ₽
Аккумуляторная цепная пила для дома DeWalt DCM575N
Электропила DeWalt D28730, 3800 об/мин
19 080 ₽
Электропила DeWalt D28730, 3800 об/мин
Бензопила по дереву Husqvarna 440e II, бак для топлива 0,37 л
42 990 ₽
Бензопила по дереву Husqvarna 440e II, бак для топлива 0,37 л
Бензопила для строительства Husqvarna 435 II, длина шины 33 см
35 990 ₽
Бензопила для строительства Husqvarna 435 II, длина шины 33 см
Электропила ELITECH ПМ 1218, 5000 об/мин
7 420 ₽
Электропила ELITECH ПМ 1218, 5000 об/мин
Пила аккумуляторная цепная HUSQVARNA 9670982-01
30 899 ₽
Пила аккумуляторная цепная HUSQVARNA 9670982-01
Зарядное устройство для аккумулятора REDVERG 730001
1 285 ₽
Зарядное устройство для аккумулятора REDVERG 730001
Дисковая пила REDVERG RD-CS18V
7 790 ₽
Дисковая пила REDVERG RD-CS18V
АКБ для техники MAKITA 197396-9 12В
3 189 ₽
АКБ для техники MAKITA 197396-9 12В
Дисковая пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590
54 490 ₽
Дисковая пила Milwaukee M18 BLCS66-502X 4933464590
Электропила садовая цепная Makita UC3041A, длина шины 30 см
10 999 ₽
Электропила садовая цепная Makita UC3041A, длина шины 30 см
Электропила Makita UC3541A, шаг цепи 3/8
11 030 ₽
Электропила Makita UC3541A, шаг цепи 3/8
Цепная пила для дров Makita UC4041A, шаг цепи 3/8
11 750 ₽
Цепная пила для дров Makita UC4041A, шаг цепи 3/8
Бензопила Makita EA3203S40B, шина 40 см, топливный бак 0,5 л
22 190 ₽
Бензопила Makita EA3203S40B, шина 40 см, топливный бак 0,5 л
Электропила для садовых работ Champion 118-14"
6 100 ₽
Электропила для садовых работ Champion 118-14"
Электропила STANLEY SSC22, питание 220V
10 573 ₽
Электропила STANLEY SSC22, питание 220V
Пильный диск по дереву Практика 030-368 (160x20/16 мм, 20 зубов)
430 ₽
Пильный диск по дереву Практика 030-368 (160x20/16 мм, 20 зубов)
Электропила цепная для дома и дачи Champion 120-14"
5 950 ₽
Электропила цепная для дома и дачи Champion 120-14"
Электропила цепная для дома DAEWOO DACS 2500E
7 490 ₽
Электропила цепная для дома DAEWOO DACS 2500E
Пила дисковая Bosch GKS 18V-57 Solo 0.601.6A2.200
15 299 ₽
Пила дисковая Bosch GKS 18V-57 Solo 0.601.6A2.200
Цепная пила для досок Huter ELS-2000P
5 490 ₽
Цепная пила для досок Huter ELS-2000P
Цепная пила для досок Huter ELS-1500P
4 390 ₽
Цепная пила для досок Huter ELS-1500P
Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT
5 460 ₽
Универсальное зарядное устройство DeWalt DCB118 FLEXVOLT
Дисковая пила Makita 4131, 3500 об/мин
39 959 ₽
Дисковая пила Makita 4131, 3500 об/мин
Электропила цепная для досокИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН,
9 870 ₽
Электропила цепная для досокИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН,
Электропила для дома Greenworks GCS1840,
7 440 ₽
Электропила для дома Greenworks GCS1840,
Бензопила Huter BS-52, длина шины 20 см, шаг цепи 0,325
7 190 ₽
Бензопила Huter BS-52, длина шины 20 см, шаг цепи 0,325
Профессиональная бензопила HUSQVARNA 365SP, длина шины 45 см
78 990 ₽
Профессиональная бензопила HUSQVARNA 365SP, длина шины 45 см
Пильный диск Makita B-29262 (260x100x30 мм)
5 360 ₽
Пильный диск Makita B-29262 (260x100x30 мм)
Бензопила ECHO CS-4200ES-15", шина 38 см, масляный бак 0,24 л
31 700 ₽
Бензопила ECHO CS-4200ES-15", шина 38 см, масляный бак 0,24 л
Бензопила Husqvarna 445e II, длина шины 33 см
39 590 ₽
Бензопила Husqvarna 445e II, длина шины 33 см
Электропила цепная садовая STIGA SEV 2416 Q (16")
16 190 ₽
Электропила цепная садовая STIGA SEV 2416 Q (16")
Электропила DeWalt DW 872, питание от сети
54 879 ₽
Электропила DeWalt DW 872, питание от сети
Бензопила HUSQVARNA 9669972-12, длина шины 30 см
49 990 ₽
Бензопила HUSQVARNA 9669972-12, длина шины 30 см
Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp, шина 35 см
49 990 ₽
Аккумуляторная цепная пила Husqvarna 535ixp, шина 35 см
Зарядное устройство для аккумулятора GAL 18V-40 Bosch
5 200 ₽
Зарядное устройство для аккумулятора GAL 18V-40 Bosch
Пила дисковая Kolner KCS 210/2000, 4600 об/мин
8 676 ₽
Пила дисковая Kolner KCS 210/2000, 4600 об/мин
Электропила BOSCH GCD 12 JL 0.601.B28.000
51 499 ₽
Электропила BOSCH GCD 12 JL 0.601.B28.000