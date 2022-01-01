Пистолеты для герметика - строительное и ремонтное оборудование для быстрого нанесения герметика на поверхности и стыки. Выделяют ручные модели и варианты с питанием от батареи. В наличии изделия с металлическими, стальными и пластиковыми комплектующими для расходников с разным объемом тубы.

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