Фильтры для полипропиленовых труб – фитинги, предназначенные для грубой очистки. Устанавливаются в системах водоснабжения и отопления для очищения воды или теплоносителя от механических примесей. Эти и другие комплектующие для труб (краны, тройники, муфты, смесители) можно приобрести в Интернет-магазине “Бигам”.

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