Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Хомуты

Стяжка кабельная

Найдено: 33 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить стяжка кабельная в городе Ярославль по цене от 21 до 545 рублей. В наличии более 33 наименований. Стяжка кабельная можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, количество 15 шт., нейлон
30 ₽
Распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, количество 15 шт., нейлон
Строительные гвозди 4х120мм
150 ₽
Строительные гвозди 4х120мм
Стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
110 ₽
Стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
Стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, )
50 ₽
Стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, )
Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, белый)
50 ₽
Кабельная стяжка Premium 3х100 (2.5х100 мм, белый)
Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
200 ₽
Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, 100шт.
120 ₽
Стяжка кабельная (хомут) С03ч Движение, 3x200 мм, 100шт.
Стяжки пластиковые кабельные С03б Движение, 3х200 мм, белые, 100шт.
120 ₽
Стяжки пластиковые кабельные С03б Движение, 3х200 мм, белые, 100шт.
Хомут-стяжка пластиковый С01б Движение, 3x100 мм, белый, 100шт.
60 ₽
Хомут-стяжка пластиковый С01б Движение, 3x100 мм, белый, 100шт.
Хомут-стяжка пластиковый С01ч Движение, 3x100 мм, 100шт.
60 ₽
Хомут-стяжка пластиковый С01ч Движение, 3x100 мм, 100шт.
Хомут-стяжка (пластик) С06б Движение, 4x300 мм, белый, 100 шт.
300 ₽
Хомут-стяжка (пластик) С06б Движение, 4x300 мм, белый, 100 шт.
Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение, 4х200мм, 100 штук
200 ₽
Хомут-стяжка пластиковый С04ч Движение, 4х200мм, 100 штук
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
280 ₽
Двусторонняя клейкая лента Aviora 303-006, ТК-основа, 50 мм, 10 м
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
Хомут стальной червячный 10-16/9 W1, винт
35 ₽
Хомут стальной червячный 10-16/9 W1, винт
Пластиковый хомут для кабеля 400 ПХ Эра, 4.8х400 мм
545 ₽
Пластиковый хомут для кабеля 400 ПХ Эра, 4.8х400 мм
Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
295 ₽
Хомут для крепления кабеля Fischer UBN 69364, 3.6X300, устойчивый к УФ, 100шт.
Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
272 ₽
Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
Хомут пластиковый для кабеля Сибртех 45550, 180х3.6 мм, 100шт.
116 ₽
Хомут пластиковый для кабеля Сибртех 45550, 180х3.6 мм, 100шт.
Хомут-стяжка для кабеля Сибртех 45545, 150х2.5 мм, 100шт.
150 ₽
Хомут-стяжка для кабеля Сибртех 45545, 150х2.5 мм, 100шт.
Хомут Вихрь 73/9/1/10, 2.5x100 Б, многоразовая упак. 100 шт., нейлон
21 ₽
Хомут Вихрь 73/9/1/10, 2.5x100 Б, многоразовая упак. 100 шт., нейлон
Хомут кабельный Вихрь 73/9/1/15, 4.8x200 мм, 100шт., нейлон
117 ₽
Хомут кабельный Вихрь 73/9/1/15, 4.8x200 мм, 100шт., нейлон
Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-300-36B, ширина 3.6 мм, длина 300 мм, 50шт
101 ₽
Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-300-36B, ширина 3.6 мм, длина 300 мм, 50шт