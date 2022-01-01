Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
Найдено: 20 товаров
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- 300 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 250 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 295 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 280 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 165 ₽Тип оборудования: накладкаМатериал: пластикСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 160х159х34
- 260 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 1 240 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 250x250x0.8
- 160 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: металлСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 30х240x196
- 270 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: металлСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 30х240x196
- 270 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: напольный, потолочный
- 270 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 230 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- 820 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: нержавеющая стальСпособ установки: настенныйГабариты, мм: 250x250x180
- 230 ₽Тип оборудования: торцевая площадкаМатериал: стальСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 180x250
- Нет в наличииТип оборудования: торцевая площадкаМатериал: металлСпособ установки: настенный, потолочныйГабариты, мм: 235х195
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить площадки торцевые (монтажные) для воздуховода в городе Ярославль по цене от 35 до 1240 рублей. В наличии более 20 наименований. Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.