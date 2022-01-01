Гибкая подводка для воды подсоединяется к смесителю или встраивается непосредственно в бытовую систему водоснабжения для транспортировки горячей или холодной воды. Представляет собой гибкий шланг в стальной оплетке. Отличается высокой прочностью, надежностью, стойкостью к коррозии и водяному давлению.

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