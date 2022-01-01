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Трубы водопроводные

Полиэтиленовые трубы (ПНД)

Найдено: 12 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полиэтиленовые трубы (пнд) в городе Ярославль по цене от 32 до 15880 рублей. В наличии более 12 наименований. Полиэтиленовые трубы (ПНД) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Труба сантехническая Водполимер 110*1000 рыжая пвх
430 ₽
Труба сантехническая Водполимер 110*1000 рыжая пвх
Труба пэ ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
145 ₽
Труба пэ ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 40*3мм PN 12,5 /9504/ (в бухте 100м)
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9252 (25x25 мм) для труб диаметром 25мм
102 ₽
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9252 (25x25 мм) для труб диаметром 25мм
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9501 (25x2 мм, 200 м)
63 ₽
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9501 (25x2 мм, 200 м)
Труба pp-r Valfex SDR 6 PN20 ф25*4,2 (100)
420 ₽
Труба pp-r Valfex SDR 6 PN20 ф25*4,2 (100)
Труба полипропилен Tebo PN20 32мм (уп. 40м)
600 ₽
Труба полипропилен Tebo PN20 32мм (уп. 40м)
Труба пэ Valtec PEX с антидиффузионным слоем EVOH, 20(2,0) бухта 100м VP2020.3
122 ₽
Труба пэ Valtec PEX с антидиффузионным слоем EVOH, 20(2,0) бухта 100м VP2020.3
Труба TEBO ПЭ-100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
60 ₽
Труба TEBO ПЭ-100 PN12,5 SDR13,6 25х2,0
Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3 ПЭ
86 ₽
Труба полимерная Valtec PEX, с антидиффузионным слоем EVOH, 16(2,0) бухта 200м VP1620.3 ПЭ
Труба пластиковая для трубопроводов Fusitek п/п центральная армировка ПН25 50мм (FT00605)
2 352 ₽
Труба пластиковая для трубопроводов Fusitek п/п центральная армировка ПН25 50мм (FT00605)
Труба канализационная напорная 50х2000
245 ₽
Труба канализационная напорная 50х2000
Муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 (32x32 мм) для труб диаметром 32мм
117 ₽
Муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 (32x32 мм) для труб диаметром 32мм
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9250 (20x20 мм) для труб диаметром 20мм
85 ₽
Соединительная муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9250 (20x20 мм) для труб диаметром 20мм
Полиэтиленовая труба ДЖИЛЕКС ПНД ПЭ100 9502 (32x2,4 мм, бухта 100 м)
95 ₽
Полиэтиленовая труба ДЖИЛЕКС ПНД ПЭ100 9502 (32x2,4 мм, бухта 100 м)
Полиэтиленовая труба ДЖИЛЕКС ПНД ПЭ100 9500 (25x2 мм, бухта 100 м)
63 ₽
Полиэтиленовая труба ДЖИЛЕКС ПНД ПЭ100 9500 (25x2 мм, бухта 100 м)
Фитинг переходной резьбовой ALTSTREAM 003090101 (ВН-НР, 1/2"-1/4")
50 ₽
Фитинг переходной резьбовой ALTSTREAM 003090101 (ВН-НР, 1/2"-1/4")
Труба водопроводная ПНД ДЖИЛЕКС ПЭ 100 9499 (20x1,8 мм, бухта 100 м)
42 ₽
Труба водопроводная ПНД ДЖИЛЕКС ПЭ 100 9499 (20x1,8 мм, бухта 100 м)
Труба Tebo Master Pipe пп PN20 20мм центр. армир. (уп. 80м)
340 ₽
Труба Tebo Master Pipe пп PN20 20мм центр. армир. (уп. 80м)
Труба полиэтиленовая для питьевой воды TEBO ПНД ПЭ100 SDR11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)
40 ₽
Труба полиэтиленовая для питьевой воды TEBO ПНД ПЭ100 SDR11 (16 атм.) 20х2,0 (017010201-02)
Труба полиэтиленовая для питьевой воды TEBO ПНД ПЭ100 SDR 17 (10 атм.) 32x2,0 (017010403-02)
70 ₽
Труба полиэтиленовая для питьевой воды TEBO ПНД ПЭ100 SDR 17 (10 атм.) 32x2,0 (017010403-02)
Труба пэт Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м
15 880 ₽
Труба пэт Джилекс ПНД РЕ100 9503, 32x2,4 мм, 200 м
Труба ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) Джилекс (бухта 200 м) 9622 ПЭ
46 ₽
Труба ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) Джилекс (бухта 200 м) 9622 ПЭ
Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-17 (10 атм.) 40x2,4 (017010404-01)
38 ₽
Труба питьевая Tebo ПНД ПЭ100 SDR-17 (10 атм.) 40x2,4 (017010404-01)
Труба ПНД Джилекс РЕ100 32*1,7мм ПЭ PN8.0 /9632/ (бухта 200м)
32 ₽
Труба ПНД Джилекс РЕ100 32*1,7мм ПЭ PN8.0 /9632/ (бухта 200м)
Труба пэ Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м
49 ₽
Труба пэ Valtec PEX с антидиффузионным слоем, EVOH 16(2.0) бухта 100м