Полиэтиленовые трубы применяются для водоснабжения, данный вид – более доступный аналог труб из металла, имеют долгий срок эксплуатации. Монтируются просто, материал химически нейтральный, не выделяет никаких веществ, стенки гладкие, риск отложений минимален даже спустя годы.

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