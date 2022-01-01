Полипропиленовые фланцы используются для создания разъемных соединений металлопластиковых и пропиленовых труб с различными комплектующими. Таковыми могут быть как другие фитинги (угольники, вентили, отводы ), так и оборудование (смесители, насосы, фильтры, вентили) для трубопровода.

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