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Полипропиленовые фитинги

Полипропиленовые муфты и переходники

Найдено: 172 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полипропиленовые муфты и переходники в городе Ярославль по цене от 6 до 2283 рубля. В наличии более 172 наименований. Полипропиленовые муфты и переходники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Американка ALTSTREAM (1 1/2", наружняя/внутренняя, прямая, латунь)
1 320 ₽
Американка ALTSTREAM (1 1/2", наружняя/внутренняя, прямая, латунь)
Муфта FUSITEK раз. внутренняя резьба 63*2 (FT05606) для PP-R трубы, пайка
2 020 ₽
Муфта FUSITEK раз. внутренняя резьба 63*2 (FT05606) для PP-R трубы, пайка
Муфта комбинированная FUSITEK НР 63*2 шестигран. FT04314 PP-R для трубы, пайка
1 421 ₽
Муфта комбинированная FUSITEK НР 63*2 шестигран. FT04314 PP-R для трубы, пайка
Муфта FUSITEK раз. внутренняя резьба 50*11/2 (FT05605) для PP-R трубы, пайка
1 311 ₽
Муфта FUSITEK раз. внутренняя резьба 50*11/2 (FT05605) для PP-R трубы, пайка
Муфта FUSITEK внутренняя резьба 63Х2 шестигр. (FT04214) для PP-R трубы, пайка
1 036 ₽
Муфта FUSITEK внутренняя резьба 63Х2 шестигр. (FT04214) для PP-R трубы, пайка
Муфта комбинированная TEBO комб. разъем. НР 32*1.1/4" 015020909 для полипропиленовой трубы, пайка
420 ₽
Муфта комбинированная TEBO комб. разъем. НР 32*1.1/4" 015020909 для полипропиленовой трубы, пайка
Муфта TEBO комб. НР 40*1"1/4 под ключ 015020710 для полипропиленовой трубы, пайка
640 ₽
Муфта TEBO комб. НР 40*1"1/4 под ключ 015020710 для полипропиленовой трубы, пайка
Муфта VALFEX комбинированная разъемная ВР 25*3/4
235 ₽
Муфта VALFEX комбинированная разъемная ВР 25*3/4
Муфта комбинированная с накидной гайкой TEBO 015091003 (3/4", 20 мм)
68 ₽
Муфта комбинированная с накидной гайкой TEBO 015091003 (3/4", 20 мм)
Переходная муфта FUSITEK FT02420 (75x63 мм) PPR, белая
135 ₽
Переходная муфта FUSITEK FT02420 (75x63 мм) PPR, белая
Американка латунная ALTSTREAM 1/2" В/В прямая 003070301, внутр. резьб.
220 ₽
Американка латунная ALTSTREAM 1/2" В/В прямая 003070301, внутр. резьб.
Муфта FUSITEK раз. НР 50*11/2 (FT05705) для PP-R трубы, пайка
1 481 ₽
Муфта FUSITEK раз. НР 50*11/2 (FT05705) для PP-R трубы, пайка
Муфта комбинированная FUSITEK раз. НР 40*11/4 PP-R (FT05704) для трубы, пайка
746 ₽
Муфта комбинированная FUSITEK раз. НР 40*11/4 PP-R (FT05704) для трубы, пайка
Муфта соединительная FUSITEK разъемная внутренняя резьба 40*11/4 (FT05604) для PP-R трубы, пайка
629 ₽
Муфта соединительная FUSITEK разъемная внутренняя резьба 40*11/4 (FT05604) для PP-R трубы, пайка
Муфта FUSITEK НР 40*11/4 шестигран. FT04310 для полипропиленовой трубы, пайка
630 ₽
Муфта FUSITEK НР 40*11/4 шестигран. FT04310 для полипропиленовой трубы, пайка
Муфта FUSITEK раз. НР 32Х1 (FT05703) для полипропиленовой трубы, пайка
494 ₽
Муфта FUSITEK раз. НР 32Х1 (FT05703) для полипропиленовой трубы, пайка
Муфта комбинированная TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
77 ₽
Муфта комбинированная TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
Муфта комбинированная с накидной гайкой TEBO 015091002 (1/2", 20 мм)
54 ₽
Муфта комбинированная с накидной гайкой TEBO 015091002 (1/2", 20 мм)