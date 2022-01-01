Полипропиленовые трубы оптимальны для монтажа систем холодного и горячего водоснабжения. Благодаря высокотехнологичным решениям в производстве они позволяют осуществлять транспортировку любых видов жидкостей. Продукция отличается высокой устойчивостью к контакту с химическими компонентами.

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