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Трубы водопроводные

Полипропиленовые трубы

Найдено: 62 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить полипропиленовые трубы в городе Ярославль по цене от 55 до 7400 рублей. В наличии более 62 наименований. Полипропиленовые трубы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Труба PPRC со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 030010403
360 ₽
Труба PPRC со стекловолокном Tebo SDR 6 PN20 25x4,2 030010403
Труба Fusitek пп 63мм (FT00306)
2 436 ₽
Труба Fusitek пп 63мм (FT00306)
Труба Fusitek Faser 50мм пропилен (FT00405)
1 396 ₽
Труба Fusitek Faser 50мм пропилен (FT00405)
Труба полипропиленовая Fusitek ПН20 50мм (FT00305)
1 428 ₽
Труба полипропиленовая Fusitek ПН20 50мм (FT00305)
Полипропиленовая труба 4м Valfex 10102032 (32x5,4 мм)
640 ₽
Полипропиленовая труба 4м Valfex 10102032 (32x5,4 мм)
Металлопластиковая труба Altstream 001010103 (20x2 мм, 100 м)
10 000 ₽
Металлопластиковая труба Altstream 001010103 (20x2 мм, 100 м)
Труба полипропиленовая Valfex SDR6 ф25*4,2 (100)
420 ₽
Труба полипропиленовая Valfex SDR6 ф25*4,2 (100)
Труба Valfex SDR 7,4, полипропилен, ф25*3,5(100)
420 ₽
Труба Valfex SDR 7,4, полипропилен, ф25*3,5(100)
Труба PPRC SDR 6 PN20 40x6,7 TEBO 030010705
1 320 ₽
Труба PPRC SDR 6 PN20 40x6,7 TEBO 030010705
Полипропиленовая труба Tebo 32мм (уп. 40м)
600 ₽
Полипропиленовая труба Tebo 32мм (уп. 40м)
Труба Tebo п/п PN20 40мм (уп.20м)
880 ₽
Труба Tebo п/п PN20 40мм (уп.20м)
Труба ppr Valfex Aluminium SDR-6 PN-25 32x5.4 (60) 2м
800 ₽
Труба ppr Valfex Aluminium SDR-6 PN-25 32x5.4 (60) 2м
Труба ppr Valfex SDR 7,4 PN20 32x4.4 (60)
560 ₽
Труба ppr Valfex SDR 7,4 PN20 32x4.4 (60)
Труба полипропиленовая Camino TR.8100, D80mm L=1000mm
1 110 ₽
Труба полипропиленовая Camino TR.8100, D80mm L=1000mm
Полипропиленовая труба Tebo 20x3,4 (030010402-02)
260 ₽
Полипропиленовая труба Tebo 20x3,4 (030010402-02)
Труба Fusitek полипропиленовая 50мм (FT00605)
2 352 ₽
Труба Fusitek полипропиленовая 50мм (FT00605)
Труба полипропиленовая Fusitek 32мм (FT00603 )
1 040 ₽
Труба полипропиленовая Fusitek 32мм (FT00603 )
Труба канализационная 50*2000
245 ₽
Труба канализационная 50*2000
Труба из полиэтилена Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
95 ₽
Труба из полиэтилена Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
Полипропиленовая труба Fusitek FT00601 (20 мм)
456 ₽
Полипропиленовая труба Fusitek FT00601 (20 мм)
Полипропиленовая труба Fusitek FT00302 (25 мм)
348 ₽
Полипропиленовая труба Fusitek FT00302 (25 мм)
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
63 ₽
Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9500 (25x2 мм, 100 м)
Труба pp-r Tebo Master Pipe полипропилен, 20мм, уп. 80м
340 ₽
Труба pp-r Tebo Master Pipe полипропилен, 20мм, уп. 80м
Труба полипропиленовая Tebo PN20 25*4,2 SDR6
480 ₽
Труба полипропиленовая Tebo PN20 25*4,2 SDR6