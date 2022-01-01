Поверхностные насосы предназначены для откачивания воды из колодцев и других скважин. Отличаются универсальностью, простотой применения, расположением на земле, без погружения в воду. Главное преимущество: высокий уровень КПД при небольших габаритах.

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