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Насосы и насосные станции

Поверхностные насосы

Найдено: 100 товаров
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  • Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    2 890 ₽
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Производительность 45 л/мин
    Максимальная мощность 370 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 30 м
  • Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
    7 069 ₽
    5.0
    Поверхностный насос Belamos XA 09 (чугун)
    Производительность 53 л/мин
    Максимальная мощность 850 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 45 м
  • Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
    8 500 ₽
    3.0
    Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П 3001
    Производительность 60 л/мин
    Максимальная мощность 620 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 35 м
    • Персональная скидка
  • Поверхностный насос Aquario AJC-125C
    16 410 ₽
    4.8
    Поверхностный насос Aquario AJC-125C
    Производительность 80 л/мин
    Максимальная мощность 1150 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 45 м
    • Персональная скидка
  • Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
    10 670 ₽
    12 020 ₽
    3.7
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Н 3702
    Производительность 70 л/мин
    Максимальная мощность 1100 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 50 м
    • -1 350 ₽
    • Персональная скидка
  • Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
    14 460 ₽
    Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
    Производительность 70 л/мин
    Максимальная мощность 1100 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 35 м
    • Персональная скидка
  • Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
    9 900 ₽
    9 903 ₽
    5.0
    Вихревой поверхностный насос Aquario ADB-60
    Производительность 40 л/мин
    Максимальная мощность 760 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 55 м
    • -3 ₽
    • Персональная скидка
  • Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
    6 000 ₽
    4.5
    Поверхностный насос Belamos XA 06 (чугун)
    Производительность 47 л/мин
    Максимальная мощность 600 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 33 м
  • Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    11 640 ₽
    5.0
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 Ч 3700
    Производительность 70 л/мин
    Максимальная мощность 1100 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 50 м
  • Поверхностный насос Aquario AJC-81
    13 383 ₽
    5.0
    Поверхностный насос Aquario AJC-81
    Производительность 50 л/мин
    Максимальная мощность 820 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 45 м
    • Персональная скидка
  • Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
    8 300 ₽
    Садовый поверхностный насос Denzel GP1200Х 97204
    Производительность 61 л/мин
    Максимальная мощность 1200 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 46 м
    • Персональная скидка
  • Поверхностный насос Aquario AJC-60C
    10 458 ₽
    5.0
    Поверхностный насос Aquario AJC-60C
    Производительность 40 л/мин
    Максимальная мощность 550 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 38 м
    • Персональная скидка
  • Поверхностный насос Aquario AJC-101
    14 306 ₽
    5.0
    Поверхностный насос Aquario AJC-101
    Производительность 55 л/мин
    Максимальная мощность 1000 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 52 м
    • Персональная скидка
  • Поверхностный насос Aquario ADB-40
    7 055 ₽
    3.4
    Поверхностный насос Aquario ADB-40
    Производительность 38 л/мин
    Максимальная мощность 450 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 40 м
    • Персональная скидка
  • Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
    9 520 ₽
    10 710 ₽
    4.6
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 70/50 П 3701
    Производительность 70 л/мин
    Максимальная мощность 1100 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 50 м
    • -1 190 ₽
    • Персональная скидка
  • Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
    6 230 ₽
    6 234 ₽
    4.0
    Насос вихревой поверхностный Aquario ADB-35
    Производительность 30 л/мин
    Максимальная мощность 430 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 35 м
    • -4 ₽
    • Персональная скидка
  • Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
    10 090 ₽
    3.6
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Н 3002
    Производительность 60 л/мин
    Максимальная мощность 600 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 35 м
    • Персональная скидка
  • Поверхностный насос Belamos XI 06
    7 830 ₽
    5.0
    Поверхностный насос Belamos XI 06
    Производительность 47 л/мин
    Максимальная мощность 600 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 33 м
  • Поверхностный насос Belamos XK 06
    6 000 ₽
    4.5
    Поверхностный насос Belamos XK 06
    Производительность 47 л/мин
    Максимальная мощность 600 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 33 м
  • Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
    9 290 ₽
    5.0
    Насос поверхностный Джилекс Джамбо 60/35 Ч 3000
    Производительность 60 л/мин
    Максимальная мощность 620 Вт
    Тип насоса: поверхностный
    Высота подъема 35 м
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить поверхностные насосы в городе Ярославль по цене от 2186 до 69861 рубль. В наличии более 100 наименований. Поверхностные насосы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Насос для чистой воды Belamos XA 09 (чугун)
7 069 ₽
Насос для чистой воды Belamos XA 09 (чугун)
Поверхностный насос для проточной воды
9 290 ₽
Поверхностный насос для проточной воды
Поверхностный насос без бака для чистой воды
13 383 ₽
Поверхностный насос без бака для чистой воды
Поверхностный садовый насос ВИХРЬ ПН-370, 0.37 кВт
2 890 ₽
Поверхностный садовый насос ВИХРЬ ПН-370, 0.37 кВт
Поверхностный насос для чистой воды
10 458 ₽
Поверхностный насос для чистой воды
Насос садовый поверхностный WILO WJ 203EM
4 416 ₽
Насос садовый поверхностный WILO WJ 203EM
Садовый поверхностный насос GP600
5 712 ₽
Садовый поверхностный насос GP600
Поверхностный насос KGP650 для чистой воды
3 168 ₽
Поверхностный насос KGP650 для чистой воды
Поверхностный садовый насос Вихрь ПН-1100 Ч, 1.1 кВт
5 550 ₽
Поверхностный садовый насос Вихрь ПН-1100 Ч, 1.1 кВт
Поверхностный насос Вихрь ПН-650, 0.65 кВт, внутрипольный
3 610 ₽
Поверхностный насос Вихрь ПН-650, 0.65 кВт, внутрипольный
Садовый поверхностный насос Вихрь ПН-1100Н, 1.1 кВт
5 360 ₽
Садовый поверхностный насос Вихрь ПН-1100Н, 1.1 кВт
Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205
69 861 ₽
Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Calpeda MXV 25-205
Насосная станция Calpeda MXH 204 для откачки воды
29 356 ₽
Насосная станция Calpeda MXH 204 для откачки воды
Моноблочная резьбовая насосная станция Calpeda NM 25/12B 230/400/50 Hz
26 466 ₽
Моноблочная резьбовая насосная станция Calpeda NM 25/12B 230/400/50 Hz
Насос поверхностный для грязной воды
25 544 ₽
Насос поверхностный для грязной воды
Бытовой поверхностный насос Вихрь ПН-600Н, 0.6 кВт
6 290 ₽
Бытовой поверхностный насос Вихрь ПН-600Н, 0.6 кВт
Садовый поверхностный насос Вихрь ПН-900 ЧЭ 0.9 кВт
14 290 ₽
Садовый поверхностный насос Вихрь ПН-900 ЧЭ 0.9 кВт
Электрический поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23
5 230 ₽
Электрический поверхностный насос P.I.T. PSP015027-550/23
Производительный поверхностный насос СПН850-П
4 990 ₽
Производительный поверхностный насос СПН850-П
Поверхностный насос GRUNDFOS для полива огорода
57 500 ₽
Поверхностный насос GRUNDFOS для полива огорода
Насосная система с эжектором ADP-355
22 520 ₽
Насосная система с эжектором ADP-355