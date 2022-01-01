Поверхностные насосы
Найдено: 100 товаров
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- 2 890 ₽Производительность 45 л/минМаксимальная мощность 370 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 30 м
- 7 069 ₽Производительность 53 л/минМаксимальная мощность 850 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
- 8 500 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 620 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 16 410 ₽Производительность 80 л/минМаксимальная мощность 1150 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
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- 10 670 ₽12 020 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- -1 350 ₽
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- 14 460 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 9 900 ₽9 903 ₽Производительность 40 л/минМаксимальная мощность 760 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 55 м
- -3 ₽
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- 6 000 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 33 м
- 11 640 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- 13 383 ₽Производительность 50 л/минМаксимальная мощность 820 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
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- 8 300 ₽Производительность 61 л/минМаксимальная мощность 1200 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 46 м
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- 10 458 ₽Производительность 40 л/минМаксимальная мощность 550 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 38 м
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- 14 306 ₽Производительность 55 л/минМаксимальная мощность 1000 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 52 м
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- 7 055 ₽Производительность 38 л/минМаксимальная мощность 450 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 40 м
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- 9 520 ₽10 710 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- -1 190 ₽
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- 6 230 ₽6 234 ₽Производительность 30 л/минМаксимальная мощность 430 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- -4 ₽
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- 10 090 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 7 830 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 33 м
- 6 000 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 33 м
- 9 290 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 620 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить поверхностные насосы в городе Ярославль по цене от 2186 до 69861 рубль. В наличии более 100 наименований. Поверхностные насосы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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