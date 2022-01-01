Пожарное оборудование
72 товара
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- 2 570 ₽19.5 м, Ø 51 ммДлина рукава, м: 19.5Диаметр головки, мм: 51
- 3 350 ₽3 570 ₽4 м, Ø 80 ммДлина рукава, м: 4Диаметр головки, мм: 80Вес, кг: 9.2
- -220 ₽
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- 2 250 ₽2 350 ₽4 м, Ø 50 ммДлина рукава, м: 4Диаметр головки, мм: 50Вес, кг: 6
- -100 ₽
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- 585 ₽Ø 25 ммДиаметр головки, мм: 25Вес, кг: 0.12
- 320 ₽Тип: противопожарное полотноГабариты, мм: 1500x2000Вес, кг: 1
- 155 ₽Ø 50 ммДиаметр головки, мм: 50Вес, кг: 0.25
- 5 500 ₽19.5 мДлина рукава, м: 19.5
- 130 ₽Ø 50 ммДиаметр головки, мм: 50Вес, кг: 0.17
- 260 ₽металл, 2 кгТип: подставкаМатериал: металлГабариты, мм: 200x200x400Вес, кг: 2
- 2 610 ₽
- 320 ₽Вес, кг: 0.35
- 290 ₽стальТип: пожарный багорМатериал: стальГабариты, мм: 200x2000Вес, кг: 5
- 370 ₽Ø 80 ммДиаметр головки, мм: 80Вес, кг: 0.36
- 1 060 ₽
- 1 130 ₽порошок, переносной, 8 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- 1 480 ₽порошок, переносной, 10 лВид: порошковый (ОП)Применение: для дома, для офиса, для помещенийМакс. температура эксплуатации, С°: 50Конструкция: переноснойРабочая длина струи, м: 4
- 200 ₽стальТип: пожарный ломМатериал: стальВес, кг: 3
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