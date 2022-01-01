Приспособления для древообрабатывающих станков
Найдено: 13 товаров
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- 5 309 ₽6 350 ₽335x270x105 мм, 3.4 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 270Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- -1 041 ₽
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- 6 350 ₽293x344x113 мм, 3.4 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 270Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- 6 150 ₽293x304x113 мм, 3 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 230Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- Нет в наличии295x270x105 мм, 3 кгМин. ширина заготовки, мм: 15Макс. ширина заготовки, мм: 230Макс. глубина сгорания: 3 ммМин. толщина заготовки: 8 ммМакс. толщина заготовки: 63 мм
- Нет в наличии293x324x113 мм, 3.2 кгМакс. ширина заготовки, мм: 250Макс. толщина заготовки: 63 ммВес, кг: 3.2
- Нет в наличии270x255x105 мм, 2.7 кгМакс. ширина заготовки, мм: 270Макс. толщина заготовки: 63 ммВес, кг: 2.7
- Нет в наличии190x58x210 мм, 0.41 кгВес, кг: 0.41
- Нет в наличии190x80x210 мм, 0.72 кгВес, кг: 0.72
- Нет в наличии293x331x95 мм, 3.3 кгМакс. ширина заготовки, мм: 270Макс. толщина заготовки: 63 ммВес, кг: 3.3
- Нет в наличии45 град, 12 кгМакс. угол наклона линейки, град: 45Мин. угол распиловки: -45 град.Макс. угол распиловки: 45 град.Макс. ширина распиловки, мм: 280Вес, кг: 12
- Нет в наличии320x100x60 мм, 1.1 кгВес, кг: 1.1
- Нет в наличии9.7 кгВес, кг: 9.7
- Нет в наличии10.2 кгВес, кг: 10.2
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить приспособления для древообрабатывающих станков в городе Ярославль по цене от 1500 до 6550 рублей. В наличии более 13 наименований. Приспособления для древообрабатывающих станков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.