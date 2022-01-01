Проточные водонагреватели электрические – это электроприбор мгновенно нагревающий воду, как только откроется кран или нажимается кнопка. Вам не потребуется ждать, горячая вода появится сразу. Основным их преимуществом является компактность – размером они с небольшую плоскую коробочку, легко впишутся на кухне или в ванной.

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