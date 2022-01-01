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Комплектующие для сварочного оборудования

Присадочные прутки

Найдено: 50 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить присадочные прутки в городе Ярославль по цене от 190 до 7050 рублей. В наличии более 50 наименований. Присадочные прутки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Газовая горелка для сварки Донмет ГЗУ 247 9/9
2 565 ₽
Газовая горелка для сварки Донмет ГЗУ 247 9/9
Резак ПТК Р3-345П для резки сталей
4 250 ₽
Резак ПТК Р3-345П для резки сталей
Резак Автоген-М Маяк-2-01 для резки сталей
8 170 ₽
Резак Автоген-М Маяк-2-01 для резки сталей
Резак Факел РС-3П для сварки и резки сталей
8 850 ₽
Резак Факел РС-3П для сварки и резки сталей
Газовая горелка для сварки сплавов Донмет Г2 225
2 880 ₽
Газовая горелка для сварки сплавов Донмет Г2 225
Газовая горелка для сварки Мидасот Малютка 0,1,2,3
2 980 ₽
Газовая горелка для сварки Мидасот Малютка 0,1,2,3
Газовая горелка для сварки ПТК ГВ-901Р
1 170 ₽
Газовая горелка для сварки ПТК ГВ-901Р
Газовая горелка для сварки сплавов ПТК ГВ-901-2 Р
1 659 ₽
Газовая горелка для сварки сплавов ПТК ГВ-901-2 Р
Электроды для сварки СЗСМ МР-3С 3мм
630 ₽
Электроды для сварки СЗСМ МР-3С 3мм
Резак Донмет Р3-300ВУ для сварки и резки сталей
4 200 ₽
Резак Донмет Р3-300ВУ для сварки и резки сталей
Резак Донмет РГР-300П для сварки и резки сталей
4 520 ₽
Резак Донмет РГР-300П для сварки и резки сталей
Газовая горелка для сварки сплавов Донмет ГВП-229
2 575 ₽
Газовая горелка для сварки сплавов Донмет ГВП-229
Газовая горелка для сварки сплавов Донмет ГВП-246
1 480 ₽
Газовая горелка для сварки сплавов Донмет ГВП-246
Электроды для сварки медные ЛЭЗ Комсомолец-100 4 мм
3 060 ₽
Электроды для сварки медные ЛЭЗ Комсомолец-100 4 мм
Электроды для сварки медные ЛЭЗ Комсомолец-100 3 мм
3 060 ₽
Электроды для сварки медные ЛЭЗ Комсомолец-100 3 мм
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER308LSi 4.0мм
1 385 ₽
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER308LSi 4.0мм
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi 3.2мм
1 280 ₽
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi 3.2мм
Сварочные прутки омедненные Esab OK TIG 12.60 1.6мм
940 ₽
Сварочные прутки омедненные Esab OK TIG 12.60 1.6мм
Сварочные прутки омедненные Esab OK TIG 12.60
900 ₽
Сварочные прутки омедненные Esab OK TIG 12.60
Сварочные прутки омедненные Esab OK TIG 12.60
1 070 ₽
Сварочные прутки омедненные Esab OK TIG 12.60
Проволока сварочная Esab 0.8мм для сталей
3 650 ₽
Проволока сварочная Esab 0.8мм для сталей
Проволока сварочная Esab 1.0мм OK Autrod 12.51
4 950 ₽
Проволока сварочная Esab 1.0мм OK Autrod 12.51
Электроды для сварки Esab УОНИИ 13/55 4мм
1 410 ₽
Электроды для сварки Esab УОНИИ 13/55 4мм
Электроды для сварки Спецэлектрод ОЗС-12 3мм
1 250 ₽
Электроды для сварки Спецэлектрод ОЗС-12 3мм
Сварочные прутки для аргонодуговой сварки AlMg5, 3.2мм
890 ₽
Сварочные прутки для аргонодуговой сварки AlMg5, 3.2мм
Сварочные прутки для аргонодуговой сварки ER-5356, AlMg5
865 ₽
Сварочные прутки для аргонодуговой сварки ER-5356, AlMg5
Резак ПТК Олимп Р1П для резки сталей
2 340 ₽
Резак ПТК Олимп Р1П для резки сталей
Газовая горелка для сварки КВТ ПГ 57760
4 028 ₽
Газовая горелка для сварки КВТ ПГ 57760
Резак Донмет РГР-142П 6/9 для резки сталей
3 520 ₽
Резак Донмет РГР-142П 6/9 для резки сталей
Сварочные прутки нержавеющие ESAB ОК TIG 309LSi
1 800 ₽
Сварочные прутки нержавеющие ESAB ОК TIG 309LSi
Проволока для сварки аппаратом РЕСАНТА СВ-08Г2С
2 600 ₽
Проволока для сварки аппаратом РЕСАНТА СВ-08Г2С
Электроды для сварки Esab ОК 53.70 3.2мм
2 385 ₽
Электроды для сварки Esab ОК 53.70 3.2мм
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.0мм
1 280 ₽
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.0мм
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.5мм (5.3кг)
2 491 ₽
Электроды для сварки Esab ОК 46.00 2.5мм (5.3кг)
Электроды для сварки Esab OK 46.00 4мм
2 904 ₽
Электроды для сварки Esab OK 46.00 4мм
Электроды для сварки СЗСМ ОЗС-12 2мм
440 ₽
Электроды для сварки СЗСМ ОЗС-12 2мм
Проволока сварочная Deka СВ08Г2с 0.8мм для сталей
1 845 ₽
Проволока сварочная Deka СВ08Г2с 0.8мм для сталей
Проволока для сварки аппаратом СЗСМ СВ-08А
230 ₽
Проволока для сварки аппаратом СЗСМ СВ-08А
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм,1 кг)
430 ₽
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм,1 кг)
Проволока для сварки аппаратом Deka СВ08Г2с
1 400 ₽
Проволока для сварки аппаратом Deka СВ08Г2с
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
945 ₽
Электроды для сварки Ресанта МР-3 (3 мм, 3 кг)
Электроды для сварки Ресанта МР-3
460 ₽
Электроды для сварки Ресанта МР-3
Проволока для сварки аппаратом FoxWeld E71T-GS
630 ₽
Проволока для сварки аппаратом FoxWeld E71T-GS
Газовая горелка для сварки сплавов ПТК Г2А-Мини
2 603 ₽
Газовая горелка для сварки сплавов ПТК Г2А-Мини
Проволока сварочная Deka E71TGS 0.8 мм для сталей
650 ₽
Проволока сварочная Deka E71TGS 0.8 мм для сталей
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi 1.6мм
1 410 ₽
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi 1.6мм
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi
1 300 ₽
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi 2,4мм
1 390 ₽
Сварочные прутки нержавеющие Deka ER-308LSi 2,4мм
Проволока сварочная Deka СВ08Г2с 0.8мм для сталей
360 ₽
Проволока сварочная Deka СВ08Г2с 0.8мм для сталей
Газовая горелка для сварки сплавов Мидасот ГВ-РВТ-850
1 920 ₽
Газовая горелка для сварки сплавов Мидасот ГВ-РВТ-850