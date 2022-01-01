Фитинги для полотенцесушителя нужны для подключения прибора к системе горячего водоснабжения. Прямые соединения применяются когда подведенные к полотенцесушителю трубы не имеют угла наклона. Они изготовлены из латуни с хромированным покрытием, отличаются герметичностью, стойкостью к высоким температурам и давлению.

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