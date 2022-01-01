Прямые соединители для полотенцесушителя
Найдено: 4 товара
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- 555 ₽хром, 1, 3/4"Тип: соединитель для полотенцесушителяЦвет: хромДиаметр подключения, дюйм: 1, 3/4Резьба: внутренняя, наружная
- 725 ₽хром, 1, 3/4"Тип: соединитель для полотенцесушителяЦвет: хромДиаметр подключения, дюйм: 1, 3/4Резьба: внутренняя
- 710 ₽хром, 1"Тип: соединитель для полотенцесушителяЦвет: хромДиаметр подключения, дюйм: 1Резьба: внутренняя, наружная
- 550 ₽хром, 1, 1/2"Тип: соединитель для полотенцесушителяЦвет: хромДиаметр подключения, дюйм: 1, 1/2Резьба: внутренняя, наружная
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить прямые соединители для полотенцесушителя в городе Ярославль по цене от 550 до 725 рублей. В наличии более 4 наименований. Прямые соединители для полотенцесушителя можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.