Пусковые устройства для автомобиля используются в качестве компактного стартового (предпускового) прибора для запуска машины с разряженным АКБ. Бустеры универсальны: подходят для любого типа аккумуляторных батарей с напряжением 12/24 Вольт, а также пригодны для лодочных, холодильных, компрессорных аккумуляторов.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пусковые устройства в городе Ярославль по цене от 3875 до 69360 рублей. В наличии более 37 наименований. Пусковые устройства можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.