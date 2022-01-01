Садовый райдер - многофункциональная техника для обработки зеленых участков. Это машина с высокой производительностью и маневренностью, оснащенная широкой колесной базой, навесным оборудованием и возможностью мульчирования для тщательного ухода за газоном. При работе минитрактор не затрагивает деревья и пни.

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