Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тракторы и райдеры

Райдеры

Найдено: 24 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить райдеры в городе Ярославль по цене от 1 до 699990 рублей. В наличии более 24 наименований. Райдеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Роторная косилка для небольших участков НЕВА КР-0,5
20 660 ₽
Роторная косилка для небольших участков НЕВА КР-0,5
Аккумуляторная газонокосилка VIKING MA 235.0
26 990 ₽
Аккумуляторная газонокосилка VIKING MA 235.0
Аккумуляторная газонокосилка STIHL RМА 339.0 SET
51 990 ₽
Аккумуляторная газонокосилка STIHL RМА 339.0 SET
Садовый трактор CAIMAN Rapido Eco 2WD, дека 92см
480 000 ₽
Садовый трактор CAIMAN Rapido Eco 2WD, дека 92см
Аккумуляторная газонокосилка HUSQVARNA Automower 310 9676729-11
158 590 ₽
Аккумуляторная газонокосилка HUSQVARNA Automower 310 9676729-11
Садовый трактор Stihl RT-4082.1 61402000005, гидростатическая трансмиссия
419 990 ₽
Садовый трактор Stihl RT-4082.1 61402000005, гидростатическая трансмиссия
Аккумуляторная газонокосилка CAIMAN Tech X4 Basic Medium
300 000 ₽
Аккумуляторная газонокосилка CAIMAN Tech X4 Basic Medium
Садовый райдер SNAPPER ELT 17542 H, вес 182 кг, боковой выброс
129 990 ₽
Садовый райдер SNAPPER ELT 17542 H, вес 182 кг, боковой выброс
Садовый трактор McCulloch M165-107T 9604103-55, боковой выброс
103 900 ₽
Садовый трактор McCulloch M165-107T 9604103-55, боковой выброс
Садовый трактор PARTON PA145G38
70 329 ₽
Садовый трактор PARTON PA145G38
Садовый райдер PARTON PA175G42
85 000 ₽
Садовый райдер PARTON PA175G42
Райдер для газонов PARTON PA18VA46
106 000 ₽
Райдер для газонов PARTON PA18VA46
Райдер для газонов McCulloch M95-66X 9602100-23, радиус разворота 91 см
103 750 ₽
Райдер для газонов McCulloch M95-66X 9602100-23, радиус разворота 91 см
Машина для кошения травы HUSQVARNA TC338 9605101-28
359 990 ₽
Машина для кошения травы HUSQVARNA TC338 9605101-28
Райдер для газона McCulloch M115-77TC 9605100-58, радиус разворота 46
183 700 ₽
Райдер для газона McCulloch M115-77TC 9605100-58, радиус разворота 46
Минирайдер HUSQVARNA TS138 9604103-67, гидростатический привод
324 990 ₽
Минирайдер HUSQVARNA TS138 9604103-67, гидростатический привод
Минирайдер HUSQVARNA TC130 9605101-23, гидростатический привод
199 990 ₽
Минирайдер HUSQVARNA TC130 9605101-23, гидростатический привод
Садовый райдер для больших территорий VIKING МT-5097.1 С, дека 95 см
323 990 ₽
Садовый райдер для больших территорий VIKING МT-5097.1 С, дека 95 см
Минирайдер McCulloch M155-107TC 9605101-51
242 790 ₽
Минирайдер McCulloch M155-107TC 9605101-51
Садовый райдер VIKING MR-4082.2 61402000003
218 590 ₽
Садовый райдер VIKING MR-4082.2 61402000003
Газонокосильная машина PARTON PA22VA48
199 900 ₽
Газонокосильная машина PARTON PA22VA48
Минирайдер PARTON PA175G46
134 300 ₽
Минирайдер PARTON PA175G46
Газонокосильная машина PARTON PA155G42
128 000 ₽
Газонокосильная машина PARTON PA155G42
Минирайдер Master-Yard CR 1838 B S
239 990 ₽
Минирайдер Master-Yard CR 1838 B S
Минирайдер для газона McCulloch M125-97T 9604103-81
185 490 ₽
Минирайдер для газона McCulloch M125-97T 9604103-81
Райдер для газона Stiga COMBI 1066 HQ, площадь кошения 0,15 Га
240 000 ₽
Райдер для газона Stiga COMBI 1066 HQ, площадь кошения 0,15 Га
Садовый райдер HUSQVARNA TC138 9605101-79
363 990 ₽
Садовый райдер HUSQVARNA TC138 9605101-79
Садовый райдер HUSQVARNA TC138M, травосборник 220 л
199 990 ₽
Садовый райдер HUSQVARNA TC138M, травосборник 220 л
Садовый райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
699 990 ₽
Садовый райдер Husqvarna R 316TX AWD 9678476-01
Садовый райдер STIGA ESTATE 3098 H, дека 98см
416 190 ₽
Садовый райдер STIGA ESTATE 3098 H, дека 98см
Райдер садовый STIGA TORNADO 2108 HW, дека 108 см
413 390 ₽
Райдер садовый STIGA TORNADO 2108 HW, дека 108 см
Садовый райдер Solo by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2
319 990 ₽
Садовый райдер Solo by AL-KO T 22-111.7 HDS-A V2
Садовый райдер Solo by AL-KO T 13-93.7 HD, вес 220 кг
319 990 ₽
Садовый райдер Solo by AL-KO T 13-93.7 HD, вес 220 кг
Садовый райдер STIGA ESTATE 3398 HW, травосборник 240 л
369 900 ₽
Садовый райдер STIGA ESTATE 3398 HW, травосборник 240 л
Садовый райдер MasterYard ES1233H B&S, дека 84 см
219 990 ₽
Садовый райдер MasterYard ES1233H B&S, дека 84 см
Садовый трактор Solo by AL-KO Premium R7-65.8 HD, площадь кошения 0,3 Га
287 590 ₽
Садовый трактор Solo by AL-KO Premium R7-65.8 HD, площадь кошения 0,3 Га
Садовый трактор Husqvarna R112C5 9671785-01, площадь кошения 0,6 Га
437 990 ₽
Садовый трактор Husqvarna R112C5 9671785-01, площадь кошения 0,6 Га
Садовый райдер CAIMAN RAPIDO 2WD 92, вес 254 кг
299 990 ₽
Садовый райдер CAIMAN RAPIDO 2WD 92, вес 254 кг
Садовый райдер Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1, мощность 7,9 кВт
463 990 ₽
Садовый райдер Stiga Estate 4092 H, 2T0430481/ST1, мощность 7,9 кВт
Садовый райдер STIGA ESTATE 7122 HWSY Honda GXV 630, дека 122 см
859 290 ₽
Садовый райдер STIGA ESTATE 7122 HWSY Honda GXV 630, дека 122 см
Садовый райдер Solo by AL-KO T-16-103.7 HD V2, мощность 9,1 кВт
479 790 ₽
Садовый райдер Solo by AL-KO T-16-103.7 HD V2, мощность 9,1 кВт
Садовый райдер AL-KO T18-111.9 HDS BLACK EDITION
355 540 ₽
Садовый райдер AL-KO T18-111.9 HDS BLACK EDITION
Садовый трактор STIGA ESTATE 5102 H 2T1750281/ST1
369 900 ₽
Садовый трактор STIGA ESTATE 5102 H 2T1750281/ST1
Райдер STIGA ESTATE 5092HW, мощность 9 кВт, дека 92 см
500 590 ₽
Райдер STIGA ESTATE 5092HW, мощность 9 кВт, дека 92 см
Аккумуляторная газонокосилка KARCHER LMO 36-46 Battery Set 1.444-470
51 290 ₽
Аккумуляторная газонокосилка KARCHER LMO 36-46 Battery Set 1.444-470
Садовый трактор HUSQVARNA R213C 9678466-01, радиус разворота 30
491 390 ₽
Садовый трактор HUSQVARNA R213C 9678466-01, радиус разворота 30
Садовый трактор Daewoo DWR 620
229 990 ₽
Садовый трактор Daewoo DWR 620
Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В
29 999 ₽
Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G40LM41K4 40В
Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G40LM35K4
24 200 ₽
Аккумуляторная газонокосилка Greenworks G40LM35K4