Райдеры
Найдено: 24 товара
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- 232 190 ₽3.8 л, 224 куб.смМощность двигателя: 4.8 л.с.Ширина скашивания, см: 66Тип двигателя: бензиновыйТрансмиссия трактора: гидростатическая
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- 480 000 ₽7 л, 452 куб.смМощность двигателя: 16 л.с.Ширина скашивания, см: 92Тип двигателя: бензиновыйТрансмиссия трактора: гидростатическая
- 419 990 ₽6 л, 452 куб.смМощность двигателя: 10.3 л.с.Ширина скашивания, см: 80Тип двигателя: бензиновыйТрансмиссия трактора: гидростатическая
- 244 990 ₽Райдер бензиновый solo by AL-KO Comfort R7-63.8 A 4,2 кВт, 1 нож - 62см, травосборник 130л, высота среза 2,5-7,5 см, 127486224 куб.смМощность двигателя: 5.7 л.с.Ширина скашивания, см: 62Тип двигателя: бензиновый
- Нет в наличии7 л, 708 куб.смМощность двигателя: 22 л.с.Ширина скашивания, см: 107Тип двигателя: бензиновыйТрансмиссия трактора: гидростатическая
- Нет в наличииШирина скашивания, см: 80
- Нет в наличии7.5 л, 603 куб.смМощность двигателя: 20 л.с.Ширина скашивания, см: 102Трансмиссия трактора: автоматическая
- Нет в наличии452 куб.смМощность двигателя: 16 л.с.Ширина скашивания, см: 107Тип двигателя: бензиновыйТрансмиссия трактора: гидростатическая
- Нет в наличии7 л, 708 куб.смМощность двигателя: 22 л.с.Ширина скашивания, см: 102Тип двигателя: бензиновыйТрансмиссия трактора: гидростатическая
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить райдеры в городе Ярославль по цене от 1 до 699990 рублей. В наличии более 24 наименований. Райдеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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