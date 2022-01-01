В этом разделе каталога товаров представлены ревизии - полипропиленовые фитинги, оснащенные крышкой, которая открывается при очищении канализационных труб. В отличие от тройников с клапаном, ревизии обладают внутренней резьбой крышки, что не только дает плотное соединение, но и делает отвод бесшумным при работе.

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